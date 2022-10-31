台達電攜手宜蘭大學 培育生物機電工程人才

台達電（2308）宣布與國立宜蘭大學共同成立東台灣首座「智慧農業跨域整合實驗室」與「智慧農業戰情室」，合作聚焦機電工程與生物應用，以「智慧農業」為核心發展相關課程，將台達工業自動化旗下控制類、伺服類、變頻器等系統產品，應用於物聯網與機電整合面向，並在校內部署農業感測器結合工業圖控系統DIAView，透過遠端監控與收集資料並加以分析的實際試點，為學生打造兼具理論與實踐的學習環境。

31日揭幕儀式由台達機電事業群總經理劉佳容及宜蘭大學校長吳柏青共同主持，雙方同時簽署合作備忘錄，開啟深入合作的開端，期許共同培育智慧農業頂尖人才。

劉佳容表示，智能化是產業趨勢，關乎著未來競爭力。台達深入發展工業自動化並持續精進、歸納成功經驗，不僅助力各界客戶夥伴共同升級茁壯，更秉持向下紮根培育新一代人才的精神，推動產學合作，同時也藉由舉辦台達盃等學生自動化設計活動，減少學用落差。

延續與宜蘭大學的互動，雙方基於培育跨域人才理念不謀而合，攜手建置智慧農業跨域整合試驗場域，可望加乘發揮台達智能自動化方案與校方深厚的農林技術，提供學子資源豐饒的智慧農業發展平台。

台達電憑藉在能源管理與自動化方面的豐富經驗，曾在印度全國各地農耕區利用變頻器與馬達控制系統產品，導入農業灌溉自動化方案，不僅可以有效運用印度豐沛的日照資源、以太陽能帶動水泵變頻運轉，更獲得美國專利。

另外，台達電在新加坡與負責工業基礎設施發展的法定機構裕廊集團合作，結合工業圖控系統VTScada和製造執行系統DIAMES，建構貨櫃型植物工廠，整合台達工業自動化、散熱管理、LED照明，以及智慧監控等系統，優化蔬菜的生長環境，為種植管理者提供數據分析及遠距監控以協助營運決策。此次合作，可以有效將產業中的智慧農業應用經驗注入校園。