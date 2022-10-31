傳第三季度起台積電客戶陸續砍單 聯發科、英偉達延後拉貨力度超出預期

集微網消息，據媒體《電子時報》報導，供應鏈消息人士透露，第三季度起台積電前十大客戶陸續砍單，尤其是聯發科、英偉達以AMD減單幅度或延後拉貨力度更是超出預期。

消息人士指出，從第三季度開始，台積電的8英寸和12英寸成熟工藝的產能利用率下降，原因在於筆記本電腦、手機等的數十家客戶因終端市場銷售低迷而削減訂單。與此同時，7nm晶片的顯著減少也降低了先進工藝的產能利用率，5nm晶片的客戶也減少了訂單或調整了出貨量。

消息人士稱，在台積電的前十大客戶中，聯發科、AMD、英偉達、Marvell 和意法半導體的訂單削減幅度大於預期，並推遲了交貨日期。

台積電在近日的法說會中指出，因為智能手機和PC等終端市場疲軟，以及客戶的產品進度延遲，從第四季度開始，台積電7奈米及6奈米產能利用率將不再處於過去三年的高點，預期這種情況將延續到明年上半年，因為半導體供應鏈庫存需要幾個季度才能重新平衡達到較健康的水準。

此前，台積電已經相應調整了對7奈米及6奈米的資本支出，包括因市場需求不確定而撤銷22號廠房的新7/6奈米生產線調整高雄7奈米晶圓廠興建時程。台積電認為7奈米及6奈米的需求較傾向周期性因素，而非結搆性現象，預計將在明年下半年回升。



