台積電啟動竹科再生水廠專案 2025拚導入2奈米廠區

集微網消息，業界消息傳出，台積電原定年底時3奈米月產能可達4.4萬片，但現在僅約1萬片，放量速度明顯低於預期。與此同時，下給供應商的訂單預估也一路修正，據了解，現階段訂單與年初相比，修正幅度已達4-5成...

2022-10-31 18:33