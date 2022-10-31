台積電啟動竹科再生水廠專案 2025拚導入2奈米廠區
台積電（2330）今（31）日更新ESG電子報其中提到，公司持續擴大再生水應用範圍，今年已啟動竹科再生水廠專案，預計民國114年（2025年）每日可供應工業再生水1萬公噸，導入2奈米製程廠區並配合市政再生水供應，未來可達成竹科新建廠區100%使用再生水，目標於民國119年台灣廠區再生水替代率達60%以上，提高組織營運韌性，實踐水循環永續行動。
台積電也提到，公司致力推動水資源永續管理，積極落實製程節水與廢水分流，廠區水回收已達一滴水使用3.5次的成效；為更精進用水效率，台積公司投入再生水技術發展，攜手政府單位開發符合自來水供水標準的民生廢水再生流程及工業廢水回收技術，並與中鼎集團合作打造全球首座工業再生水回用至半導體製程的再生水廠，民國111年9月「台積電南科再生水廠」完工並正式通水，是全球首創工業再生水回用半導體製程，年底前每日可供應1萬公噸工業再生水，朝多元水資源循環再生的永續目標邁進。
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