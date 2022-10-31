台積電虛擬稽核技術已完成39場 稽核晶圓產線也導入MR

台積電（2330）今（31）日更新ESG電子報，其中提到成功開發「虛擬稽核」技術，因應新型冠狀病毒（COVID-19）對全球供應鏈帶來的挑戰，公司化危機為轉機，積極導入數位轉型技術至稽核作業，成功開發「虛擬稽核」技術，在減少跨境人員流動的同時，仍能進行產品正式量產前的稽核程序，順利支援客戶的生產計畫。截至民國111年10月，已完成39場線上虛擬稽核並全數通過客戶認證，創造雙贏的夥伴關係，39場其中包含9種汽車產品。

台積電歐亞業務資深副總經理侯永清提到，台積公司在「客戶信任」的核心價值基礎上，持續導入新科技與創新合作模式，成為客戶成功的關鍵推手，一同達成雙贏目標。

另外，台積電也提到，導入混合實境（MR)技術，即時稽核晶圓產線。

因應部分終端客戶產品需求，正式量產前的實地現場稽核是必要步驟。台積電指出，為使客戶生產計畫不受疫情影響，公司突破傳統現場稽核的時空限制，在符合客戶與台積公司機密資訊的安全標準下，民國109年起以視訊會議及分享工具做為客戶稽核平台；民國110年，除既有的遠端資料分享，更進一步導入「混合實境」技術以提升虛擬稽核能力，客戶可藉由台積公司稽核人員於無塵室中的穿戴式裝置畫面，遠端實際觀察晶圓廠內部運作狀況及提問，進行「即時生產線稽核」，達到與傳統現場稽核相同的效果，有效縮短量產時程，加速產品上市。