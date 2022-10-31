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友達獨家A.R.T.顯示技術 獲全球首張德國萊因TÜV無反射認證

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
友達與宏碁、明基同獲全球首張德國萊因TÜV無反射認證，左起：宏碁數位顯示事業總經理簡慧祥、友達光電顯示策略事業群資深副總經理陳建斌、明基資訊顯示產品事業部資深處長黃重裕、德國萊因董事總經理王秀雲。友達／提供
友達與宏碁、明基同獲全球首張德國萊因TÜV無反射認證，左起：宏碁數位顯示事業總經理簡慧祥、友達光電顯示策略事業群資深副總經理陳建斌、明基資訊顯示產品事業部資深處長黃重裕、德國萊因董事總經理王秀雲。友達／提供

友達（2409）光電今（31）日宣布旗下獨家先進抗反光顯示技術A.R.T.（Advanced Reflectionless Technology）系列產品，領先業界獲得國際知名檢測驗證機構德國萊因TÜV的全球首張「無反射（Reflection Free）」認證。

此驗證確認友達所研發的顯示器在明亮環境光下，仍能維持清晰度與可閱讀性，並獲得宏碁Acer、明基BenQ等國際知名品牌採用，於桌上型顯示器產品導入友達獨家A.R.T.顯示技術，不僅達成優異的防眩光及防反射特性，亦於本次同步取得德國萊因TÜV驗證，幫助消費者依據使用環境與習慣，選購適合的護眼產品。

隨著遠距辦公及教學普及，使用者花費更長的時間使用螢幕，因此對顯示器的效能及舒適度更加重視。友達A.R.T.顯示技術以其獨特的表面塗層處理及抗反光特性，讓顯示器在各種環境光下，依然展現清晰亮麗的真實畫質、提供舒適護眼的顯示介面，並率先獲得德國萊因TÜV無反射國際驗證。

此驗證的檢測範圍包含明室對比（ACR, Ambient Contrast Ratio）、螢幕表面處理、干擾反射測試等多項嚴格的國際規範測試。明室對比（ACR）係指顯示器在明亮光線下，螢幕所呈現的畫質色彩對比，反映液晶顯示器在不同環境光源時的表現狀態。

本次驗證顯示友達A.R.T.顯示技術在明亮環境下之明室對比，仍維持在30:1以上，同時在消光指數上也具優異的數據表現。另一方面，領先採用友達A.R.T.技術的宏碁、明基桌上型顯示器，亦同步通過上述嚴格測試標準，從面板到終端產品的雙重驗證，提供消費者更安全護眼的選擇。

友達光電顯示策略事業群資深副總經理陳建斌表示:「友達自2019年於美國SID顯示週發表A.R.T.先進抗反光技術後，獲得客戶極佳的迴響。為因應消費者使用螢幕時間快速增加之趨勢，友達針對消費性市場需求，將此技術改良並應用至桌上型監視器、電視等各種尺寸的顯示器並獲得德國萊因TÜV的認證標誌。此外，我們也結合宏碁及明基推出符合嚴格安全把關的國際規範產品，為長時間使用螢幕之消費者提供更清晰亮麗、並兼顧舒適護眼的視覺體驗。」

台灣德國萊因董事總經理王秀雲表示 :「因螢幕反射將讓使用者易受環境光源影響而不便閱讀，所以我們領先市場開發出無反射認證，透過檢測環境光源在螢幕上的反射狀況，可以讓使用者不管在辦公室或戶外海灘環境下都可以確保清楚的閱讀體驗，兼顧工作與生活休閒。未來我們也將與友達持續推動護眼終端產品。」

友達以A.R.T.顯示技術推出一系列護眼產品，其四大特色分別為在明亮的環境下仍具有高明室對比、舒適護眼、高色彩飽和及環保省電的優點，此技術充分解決反光及眩光對使用者在觀賞時所造成的干擾及疲勞，並且因無需再增加顯示器背光亮度來抵抗環境光源所產生的影響，而達到高色彩飽和度及省電效果。

此次友達通過德國萊因TÜV無反射顯示器認證之產品，包括27吋、32吋及65吋等監視器與電視面板，並已導入終端消費性產品，包括宏碁Acer旗下Predator XB323K RV 32吋4K電競顯示器、與明基BenQ SW321C 4K 專業攝影色準螢幕，亦在首發認證之列，並將有多款品牌及應用將陸續發表。友達將致力推廣A.R.T.技術至更多應用產品，讓消費者在辦公、教育、家用娛樂空間，以及電競、繪圖等專業使用情境下，都能不受環境光源影響，舒適無負擔地使用螢幕。

友達A.R.T.顯示技術獲得全球首張德國萊因TUV無反射認證，由友達光電顯示策略事業群資深副總經理陳建斌（左）代表受證。友達／提供
友達A.R.T.顯示技術獲得全球首張德國萊因TUV無反射認證，由友達光電顯示策略事業群資深副總經理陳建斌（左）代表受證。友達／提供
友達A.R.T.技術亦可應用在電視面板，提供優質的家用娛樂體驗。友達／提供
友達A.R.T.技術亦可應用在電視面板，提供優質的家用娛樂體驗。友達／提供
友達A.R.T.顯示技術已導入多款桌上型顯示器，優異的防眩光及防反射特性，提供護眼及高品質的觀賞效果。友達／提供
友達A.R.T.顯示技術已導入多款桌上型顯示器，優異的防眩光及防反射特性，提供護眼及高品質的觀賞效果。友達／提供

友達 顯示器 螢幕

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