台積電多元徵才啟動 高雄11月徵技術員、校園找新鮮人
台積電（2330）先前已預告今年一系列的多元徵才活動，包含技術員、工程師/管理師、其他職缺，其中在技術員徵才方面預計11月12日赴高雄旗山、阿蓮區徵才，另外台積電針對校園的2023預辦登積計畫官網也更新面談日期為今年11月起至年底。
台積電在高雄市政府勞工局訓練就業中心刊登資料顯示，11月12日分為上下午場徵技術員，工作地點為台積電台南廠區，開出待遇平均年薪70萬元並免費提供上下班交通車等。
另外台積電也在官網更新2023 預辦登積計畫，相關校園行動徵才車已在今年9月中旬啟動，由北到南巡迴 16 所學校，後續並計畫11月至年底展開面談，
聘書通知則為明年1月發出，台積電先前預告該計畫預定招募超過 1,500 人，瞄準電機(子)/光電/物理/材料/化學(工)/機械/資工(管)/工工/環工等理工、商管科系等人才。
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