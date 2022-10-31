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台積電推動綠色製造重要里程碑 有害物質NMP減量95%

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

台積電ESG電子報表示，2016年即領先國內業界針對危害性化學品N-甲基吡咯烷酮（NMP）啟動減量計畫，今年10月成功完成機台修改及替代製程驗證，達成於永續報告書設立「NMP使用量減少95%」的年度目標，約當年減7,800公噸二氧化碳當量的碳足跡，持續提升綠色製造能力。

台積電營運資深副總經理秦永沛指出，使用無毒又環保的綠色原物料是台積公司有害物質管理的目標，在同仁努力下，終於克服困難達成NMP減量95%，是台積公司推動綠色製造的重要里程碑，期能完成100%替代，將原物料的健康與環境風險降至最低。

台積電表示，有害物質管理以QC 080000有害物質流程管理系統為標準，基於保護人體健康與降低環境衝擊，秉持能不用就不用、能少用就少用的原則，依規畫、執行、查核、行動的管理循環模式持續改善有害物質使用。

台積電指出，全方位的有害物質管理是提升品質能力的重要一環，將進一步推動海外廠區執行NMP減量計畫，同時針對少量含NMP的光阻液進行替代可行性評估，以期達成100%不使用NMP的長期目標，保護員工與產業供應鏈安全，促進環境永續。

台積電 原物料 環保

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