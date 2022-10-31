快訊

深夜全台11縣市「雨彈」爆發 宜蘭持續超大豪雨

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

默默進行1年多…傳台積電1奈米將落腳桃園 鄭文燦：感謝鄭運鵬協助溝通

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
傳台積電1奈米將落腳桃園龍潭，桃園市長鄭文燦（圖）今感謝立委鄭運鵬、湯蕙禎、黃世杰協助溝通。圖／市府提供
傳台積電1奈米將落腳桃園龍潭，桃園市長鄭文燦（圖）今感謝立委鄭運鵬、湯蕙禎、黃世杰協助溝通。圖／市府提供

傳出台積電將啟動先導計畫，預計最新1奈米製程擬落腳新竹科學園區轄下的桃園龍潭園區。桃園市長鄭文燦今天表示，這件事情默默進行約1年多，他要特別謝謝民進黨立委鄭運鵬、湯蕙禎、黃世杰協助溝通，希望讓龍科再擴大，滿足高科技發展需求。

鄭文燦表示，龍潭科學園區在他任內完成第二期徵收，第二期主要由台積電封測廠使用，目前台積電在龍科有兩個先進的封測廠，目前希望推動龍科第三期，提供龍科廠商更大的設廠空間。

鄭文燦表示，這個計畫已經討論大概3年，最近2年比較積極，主要是台積電先進製程的需求，希望透過科技部竹科管理局跟桃園市政府合作，能夠完成龍科第三期，提供給高科技廠商設廠使用。

鄭文燦說，在這過程中，評估過水電條件，聯外道路如何改善，以及相關開發可能會遇到的問題，桃園市政府一定會盡全力協助，擴大台灣在高科技的布局，也助高科技在桃園進一步擴大。

鄭文燦表示，事實上桃園是電子業跟半導體非常重要的供應基地，各種半導體的供應鏈及電子業的零組件，都是在桃園生產、製造，有相當完整的產業鏈。

鄭文燦表示，希望未來可以跟科技部一起合作， 完成龍潭科學園區擴大案，而龍科擴大案因涉及科技部及行政院各部會的職權，過程中也請鄭運鵬及湯蕙禎協助溝通，解決水、電及相關報編程序需要克服的問題，對此他表達感謝。

台積電 鄭文燦 科技部 鄭運鵬 桃園

延伸閱讀

張善政批蔡總統成鄭運鵬助選員 綠反擊：口不擇言

梨泰院事件 鄭文燦：更加強活動的公共安全

水牛伯首度桃園輔選 游錫堃推薦：鄭運鵬通才市長

張善政嗆蔡英文非中華民國總統 已是鄭運鵬助選員

相關新聞

連台積電員工都放假了，製造業無薪假大海嘯將來襲？

全球籠罩不景氣，政經情勢詭譎，台積電總裁魏哲家發內部信，鼓勵員工多休假充電後再努力。市場高度關注，若全球半導體龍頭台積電都難逃衝擊，製造業是否將有一波無薪假海嘯襲來？

產能暴降！傳年底台積電3奈米月產能由4.4萬片下修至1萬片

集微網消息，業界消息傳出，台積電原定年底時3奈米月產能可達4.4萬片，但現在僅約1萬片，放量速度明顯低於預期。與此同時，下給供應商的訂單預估也一路修正，據了解，現階段訂單與年初相比，修正幅度已達4-5成...

傳台積電1奈米廠落腳桃園龍潭 國發會主委這樣說

外傳台積電（2330）2奈米以下（1.4奈米）先進製程將落腳在桃園龍潭？對此，龔明鑫今（31）日在立法院表示，半導體最先...

電動車需求刺激 上周鋰價創新高

今年以來全球電動車出貨量大幅成長，尤其是中國電動車（EV）生產量激增，更帶動各式車用電池出貨成長，無論是鋰三元電池或是磷...

傳第三季度起台積電客戶陸續砍單 聯發科、英偉達延後拉貨力度超出預期

集微網消息，據媒體《電子時報》報導，供應鏈消息人士透露，第三季度起台積電前十大客戶陸續砍單，尤其是聯發科、英偉達以AMD減單幅度或延後拉貨力度更是超出預期...

台積電1奈米落腳龍科 知情人士：要好幾年、政治力介入才會快

媒體傳出台積電1奈米廠落腳龍潭科學園區，目前台積電在龍潭科學園區有先進封測三廠在內，桃園市府希望推動龍科第三期提供台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。