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默默進行1年多…傳台積電1奈米將落腳桃園 鄭文燦：感謝鄭運鵬協助溝通
傳出台積電將啟動先導計畫，預計最新1奈米製程擬落腳新竹科學園區轄下的桃園龍潭園區。桃園市長鄭文燦今天表示，這件事情默默進行約1年多，他要特別謝謝民進黨立委鄭運鵬、湯蕙禎、黃世杰協助溝通，希望讓龍科再擴大，滿足高科技發展需求。
鄭文燦表示，龍潭科學園區在他任內完成第二期徵收，第二期主要由台積電封測廠使用，目前台積電在龍科有兩個先進的封測廠，目前希望推動龍科第三期，提供龍科廠商更大的設廠空間。
鄭文燦表示，這個計畫已經討論大概3年，最近2年比較積極，主要是台積電先進製程的需求，希望透過科技部竹科管理局跟桃園市政府合作，能夠完成龍科第三期，提供給高科技廠商設廠使用。
鄭文燦說，在這過程中，評估過水電條件，聯外道路如何改善，以及相關開發可能會遇到的問題，桃園市政府一定會盡全力協助，擴大台灣在高科技的布局，也助高科技在桃園進一步擴大。
鄭文燦表示，事實上桃園是電子業跟半導體非常重要的供應基地，各種半導體的供應鏈及電子業的零組件，都是在桃園生產、製造，有相當完整的產業鏈。
鄭文燦表示，希望未來可以跟科技部一起合作， 完成龍潭科學園區擴大案，而龍科擴大案因涉及科技部及行政院各部會的職權，過程中也請鄭運鵬及湯蕙禎協助溝通，解決水、電及相關報編程序需要克服的問題，對此他表達感謝。
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