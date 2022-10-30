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鴻海鄭州廠事件 郭明錤：對第4季iPhone出貨影響有限
天風國際證券分析師郭明錤在推特發文表示，鴻海（2317）鄭州廠事件，可能對4Q22 iPhone出貨影響有限。然而，為因應動態清零政策，在中國大陸生產的供應商，必須學會提升封閉生產效率 (目標是達到與平時生產同樣水準)，這可能會提升製造成本。
他說，關於鴻海鄭州iPhone工廠受到新冠疫情封鎖影響的最新調查：1. 鴻海原本計算自11-12月開始逐漸減少iPhone產能，以因應季節性影響。在進入閉環生產後，減產iPhone計畫將延後。
2. 隨著鴻海鄭州iPhone工廠在無預警下突然進入閉環生產，目前全球10%以上的iPhone 產能受到影響。
3. 目前iPhone供應鏈出貨預估，並沒有因此事件而有變化。預期鴻海數週內產能將逐漸改善且對4Q22 iPhone出貨影響應該有限。
4. Apple正與和碩與立訊討論將iPhone 14/14+產線轉換成14 Pro/14 Pro Max。立訊預計最快在1Q23初將開始出貨iPhone 14 Pro。
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