鄭州富士康員工逃疫 鴻海：協調其他產能備援

大陸河南鄭州疫情擴散，富士康廠淪疫區，更爆出富士康工人為「逃疫」徒步百公里返鄉，對此鴻海發出聲明表示，深知在當前疫情形勢下，如何做好園區20餘萬員工的照護與安全保障是一場「持久戰」，也關注到了外界對鴻海富士康的關心，懇請各界給予理解與支持。

鴻海表示，照護員工是集團經營的首要原則，當前鄭州園區正持續落實防疫措施，實施了閉環管理、點對點通勤、每日核酸以及抗原篩檢、免費為員工提供三餐、增設24小時關愛熱線、志願者服務等員工關愛舉措，並持續為員工提供最新的防疫訊息及宣導。

鴻海表示，針對園區內的同仁，在符合防疫安全生產規範下，會全力保障同仁生產安全及健康照護；也會盡最大努力持續協調大陸政府，為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障；目前廠區內相關物資供應無虞，因疫情逐步穩定，政府同意恢復堂食，以提高員工生活的便利性與滿意度。同時，針對部分有返鄉意願的員工，園區已聯合政府統一組織人員和車輛，做好員工點對點有序返鄉服務；

鴻海也說，集團鄭州園區與政府配合防疫，園區已經逐步在控制之中。集團也會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。