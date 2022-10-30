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針對鴻海鄭州廠員工逃亡？鴻海發布四點聲明回應了

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海。圖／路透
鴻海。圖／路透

針對大陸媒體紛紛報導鴻海（2317）旗下富士康鄭州廠，部分員工徒步返鄉一事，鴻海今（30）日傍晚發布四點聲明：

1、我們深知，在當前疫情形勢下，如何做好園區20餘萬員工的照護與安全保障是一場「持久戰」，也關注到了外界對鴻海富士康的關心，懇請各界給予理解與支持。

2、照護員工是集團經營的首要原則。當前，在政府的指導下，集團鄭州園區正持續落實防疫措施，實施了閉環管理、點對點通勤、每日核酸以及抗原篩檢、免費為員工提供三餐、增設24小時關愛熱線、志願者服務等員工關愛舉措，並持續為員工提供最新的防疫訊息及宣導；

3、針對園區內的同仁，在符合防疫安全生產規範下，集團會全力保障同仁生產安全及健康照護；由政府統籌管理的愛心觀察區員工，集團也會盡最大努力，持續協調政府，為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障；目前廠區內相關物資供應無虞，因疫情逐步穩定，政府同意恢復堂食，以提高員工生活的便利性與滿意度。同時，針對部分有返鄉意願的員工，園區已聯合政府統一組織人員和車輛，從今日（10/30）起做好員工點對點有序返鄉服務；

4、集團鄭州園區與政府配合防疫，園區已經逐步在控制之中。集團也會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。

富士康 鴻海

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