台勝科攜手供應商 邁向2050年碳中和目標

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「魏哲家要台積電員工多休假」此事（時間：2022/10/20 - 2022/10/26）近一週網路聲量，共有2,055筆，討論高峰是在10月25日這天，是因總裁魏哲家是在10月24日傍晚發內部信，10月25日被曝光影片內容，經媒體報導過後，開始在各大社群論壇討論，單日討論度有1,514筆。

2022-10-29 07:46