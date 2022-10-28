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台勝科攜手供應商 邁向2050年碳中和目標

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）於28日宣布，攜手全球79家供應商，共同邁向ESG之路，打造生生不息的永續地球。

台勝科表示，為因應全球氣候變遷的環境衝擊，達成永續發展的目標，於 2022年成立永續發展委員會，落實推動ESG的永續發展，除了導入氣候變遷衝擊管理外，更期望強化公司經營體質，朝向2050年「碳中和」的目標邁進。

台勝科指出，除了自身執行ESG永續發展策略外，更本著綠色經濟的共同體理念，於 28日邀請全球供應商夥伴參加「永續發展〜ESG行動宣誓大會」，共有超過150名以上夥伴以實體或視訊方式一同響應。

上述會中除了報告台勝科ESG推動成果外，更在該公司總經理田中恵一帶領下，與供應商共同宣誓「共同實施溫室氣體盤查、2025年減碳目標12.5%以上、2030年減碳目標25%以上、2050年碳中和」的目標。

ESG 台勝科 氣候變遷

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