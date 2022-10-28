台勝科攜手全球79家供應商 打造生生不息永續地球
半導體矽晶圓大廠台勝科（3532）今（28）日攜手全球79家供應商舉行「ESG宣誓大會」，會中共有超過150名以上夥伴以實體或視訊方式共襄盛舉，期能為下一代打造一個生生不息的永續地球，力拚2050年「碳中和」目標。
台勝科表示，因應全球氣候變遷的環境衝擊，為達成永續發展的目標，台勝科成立永續發展委員會，落實推動環境保護、社會責任和公司治理的永續發展，除導入氣候變遷衝擊管理外，更期望強化公司經營體質，朝2050年「碳中和」邁進。
台勝科表示，與供應商夥伴共同宣誓，共同實施溫室氣體盤查，2025年減碳目標12.5%以上，2030年減碳目標 25%以上，2050年達碳中和，邀請供應商夥伴加入綠色製造及綠色供應鏈，攜手同心，與環境永續共好，朝向「淨零碳排」邁進，共創永續價值。
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