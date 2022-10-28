日月光以產學奠定堅實基礎、培育專才 建立韌性供應鏈

日月光（3711）在全球半導體封測版圖佔有一席之地，關鍵在於新技術布局的掌握、市場洞悉的敏感度等，今（28）日於高雄漢來巨蛋國際會議廳，舉辦「日月光第十屆封裝技術研究論壇暨感恩餐會」，執行長吳田玉表示，近年半導體國際大廠相繼落腳台南及高雄，「大南方半導體產業聚落」未來發展可期。

日月光指出，公司推動封裝技術研究計畫，今年邁入第10年，透過學術拓展半導體應用範疇，創建堅實的基礎，成果相當豐碩。

技術研究論壇暨感恩餐會上，特別邀請到成功大學校長蘇慧貞、工學院副院長羅裕龍、中山大學鄭英耀校長、半導體學院院長黃義佑、講座教授楊弘敦，與日月光半導體執行長吳田玉、高雄廠總經理羅瑞榮等重要貴賓蒞臨。

日月光高雄廠在2012年展開學術研究合作及校園經營，十年總共累積研究案131件，並贊助學校講座教授、發放日月光獎學金，投入金額近1億元，逾500位師生及專家參與計畫執行，秉持產學合作的初衷，持續強化台灣封裝聚落的競爭實力。

日月光回顧十年的封裝技術研究歷程，以2018年邁入數據中心時代為分界，分為兩階段，第一階段（2013至2017年），公司以紮實且多樣化的封測技術、平價的解決方案搶攻市場，提升產品可靠度以及產能優化為首務，主要研究領域為產品效能模擬與測試、產品效能提升方案、產品製程缺點預測、先進製程材料與機台開發及先進失敗分析能力建立等五大範圍。

第二階段（2018至2022年）主軸為搭配資通訊產業發展需求，鎖定先進製程及材料，研究領域專攻先進扇出封裝技術、光學模組與應用技術、5G毫米波封裝技術和基板設計與檢測技術。

日月光半導體執行長吳田玉強調，近年半導體國際大廠相繼落腳台南及高雄，「大南方半導體產業聚落」未來發展可期。

吳田玉進一步說，放眼未來，半導體產業具高成長、極端多元化的特色，在接下來的十年，更會有不同於現在的競爭格局，相當感謝成功大學與中山大學，企業的責任必須居安思危、未雨綢繆，日月光透過產學合作累積豐沛的能量，培育具有國際思維格局的新種子，達到世代的傳承與交棒。

日月光高雄廠總經理羅瑞榮則說，技研合作迄今邁入十年，相當感謝中山大學、成功大學的支持與參與，期許在持續封裝產業領頭羊的同時，更要持續創造在地就業機會，讓大高雄成為人才紮根、成長的重要基地。

日月光說明，今年的合作專案，在先進封裝部分，強化線路布局設計封裝結構，展現多功能整合、低功耗與微型化等優勢。