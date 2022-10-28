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聯發科法說會：預期客戶調整庫存力度將在本季達頂峰

集微網／ 集微網

集微網消息，據台媒钜亨網報道，手機晶片大廠聯發科今（28）日召開法說會，CEO蔡力行坦言，盡管渠道及客戶庫存較前一季減少，但多數客戶下單仍保守，預期客戶調整庫存力道將在本季達頂峰。

聯發科預期，全年營收會低於先前預估的年增17-19%，以第四季預估推算，今年營收約落在5486-5600億元，年增11-13%，低於先前預期。

蔡力行在法說會上指出，目前供應鏈持續進行庫存調整，盡管整體庫存在上季調整後已明顯降低，但全球總體經濟環境惡化，高通脹、強勢美元及地緣政治帶來的不確定性，衝擊全球消費者對各類商品的購買能力，客戶也非常謹慎控管庫存，降低對零部件的拉貨力道。

蔡力行補充，目前已觀察到較早進行大幅調整庫存的客戶，已開始在第四季恢復部分拉貨動能，象徵2023年上半年有機會看到更多回補庫存的需求。

台媒《電子時報》此前指出，消息人士稱，安卓智能手機的庫存調整已經進行了近一年，但預計最早會在2022年第四季度末結束。消息人士稱，如果年終促銷未能提振安卓手機銷量，完成庫存調整的時間可能會推遲到明年第一季度。

庫存

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