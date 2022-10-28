成本上漲 聯發科蔡力行暗示晶片將反映漲價

手機晶片大廠聯發科（2454）於28日召開法說會，聯發科執行長蔡力行表示，預期客戶調整對該公司業務的最大影響將反應在本季。另外，他還暗示，由於上游晶圓代工報價上漲，因此其產品將會反映成本。

聯發科在上次法說會已將今年業績增幅由原先估計的二成，修正為高十位數（high-teens）百分比，大約是17％至19％之間。28日雖然沒有再度直接修正全年業績增幅，但外界以其第4季營收預測區間來計算，全年增幅將降為11.1％至13.4％之間。

聯發科第4季營收以美元對新台幣匯率1比31.5計算，估計將落在 1,080 億至 1,194億元之間，季減16％至24％，與去年同期相比約減少7％至16％，毛利率估計落在48.5％加減1.5個百分點。

蔡力行提到，第4季在全球總經環境及市場需求的不確定性中，即使通路及客戶庫存已較前一季減少，現已接近正常水準，但在未來的需求展望仍不明朗下，多數客戶下單仍然保守。不過，聯發科也已觀察到較早進行大幅度庫存管理的客戶，在本季已恢復部分拉貨動能，這可能代表在明年上半將有機會看到更多回補庫存的需求。

另一方面，聯發科下一世代的手機旗艦晶片將於11月上市，預期從今年底開始挹注營收，且旗艦產品對於明年5G業務的貢獻度將更高，這有助於提升平均銷售單價。