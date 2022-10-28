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華碩首座智慧工廠導入AR眼鏡 蘆竹新廠估明年底試營運

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
華碩首座AI智慧示範工廠導入AR眼鏡呈現虛實整合的智慧生產流程，協助廠辦人員即時瞭解產程資訊。記者吳凱中／攝影
華碩首座AI智慧示範工廠導入AR眼鏡呈現虛實整合的智慧生產流程，協助廠辦人員即時瞭解產程資訊。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠華碩（2357）打造自有智慧工廠，今（28）日首度對外公布其首座AI智慧示範工廠，主打少樣多量、高度客製化產品，生產包含主板及伺服器，廠區並導入AR眼鏡呈現虛實整合的智慧生產流程，協助廠辦人員即時瞭解產程資訊，同時，華碩第二座規模更大的蘆竹廠區已在緊鑼密鼓建設中，預計將於2023年年底試營運。

華碩在台首座智慧廠區，是向其投資的工業電腦廠瑞傳租借樹林廠一層空間，占地1,400坪，設有兩條SMT線、一條DIP線及一條測試線，主要生產伺服器、主板。

樹林AI智慧示範工廠，結合可視化3D設備、AR智慧眼鏡、自主式移動機器人物料搬送控制系統 (AMR)、AI瑕疵檢測等先進數位技術，加速AIoT產業佈局，推出更完整的工業4.0解決方案。

此外，華碩透過AR眼鏡呈現虛實整合的智慧生產流程，協助廠辦人員即時瞭解產程資訊，還可以透過遠端協作，實現培訓、維護、查修等作業。

華碩內部在2020年第4季已開始規劃自建智慧工廠，並於去年8月對外公布訊息，11月開始營運。華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德指出，為了與華碩代工或供應鏈夥伴區隔，樹林廠製造產品定義為少量多樣、高度客製化產品線，主要生產華碩自身產品。

張權德分析，華碩智慧工廠相關解決方案推廣規劃三個階段，除了內部使用之外，第二階段將推廣到代工及供應鏈夥伴，最終再對外推廣。目前，華碩已將其智慧製造方案推廣到代工夥伴，包含大陸及越南等地工廠，預計將於明年上半年完成驗證落地。

華碩先前宣布砸下30億元自建智慧工廠，目前除樹林廠區外，第二個工廠則位於桃園蘆竹，有別於樹林廠區僅一層空間，蘆竹廠因土地為華碩自有，因此規模將遠勝於樹林廠。

蘆竹廠過往為華碩客服中心維修應用，目前該廠區已於今年初開始動工，目標將於2023年年底試營運，目前該廠在土建皆段，預計將設有五層空間，將更能滿足華碩內部需求。

華碩樹林AI智慧示範工廠，結合可視化3D設備、AR智慧眼鏡、自主式移動機器人物料搬送控制系統 (AMR)、AI瑕疵檢測等先進數位技術。記者吳凱中／攝影
華碩樹林AI智慧示範工廠，結合可視化3D設備、AR智慧眼鏡、自主式移動機器人物料搬送控制系統 (AMR)、AI瑕疵檢測等先進數位技術。記者吳凱中／攝影

華碩 AR

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