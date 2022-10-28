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施振榮：醫療與資通訊結合 期許成下一世代護國神山產業

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
鉅怡智慧創辦人、陽明交通大學講座教授吳炳飛。記者謝柏宏／攝影
鉅怡智慧創辦人、陽明交通大學講座教授吳炳飛。記者謝柏宏／攝影

宏碁（2353）集團創辦人施振榮表示，台灣未來將以軟體為主，提高以硬體為基礎的附加價值，目前看來已有生態圈出現，這是新的產業模式，也是台灣更上一層樓需要的新方法。

施振榮並表示，台灣科技產業在全球的影響力，一部分來自於交大建立電子研究所的前瞻，而下一個30年的產業成長，明顯就是醫療與資通訊的跨域結合，這是台灣作為全球科技產業供應鏈要角與醫療產業技術能量領先的先天優勢，期待有更多結合軟體科技與醫療應用的新創公司出現，也期許成為台灣下一個世代的護國神山產業。

施振榮日前以智榮基金會董事長身分，出席鉅怡智慧公司募資感恩暨產品發表會。他表示，近幾年業界積極推動產學共創，學校教授過去只是做論文，現在對於產業未來發展、提高附加價值將扮演很重要的角色。像鉅怡智慧這樣產學共創的案例，需要更多人來參與，讓更多學校教授與學生能參與更多產業發展。台灣下一波產業發展最重要的資源將來自學校教授和學生。

他說，他在聽過鉅怡智慧創辦人、陽明交通大學講座教授吳炳飛的簡報後，之後就推薦給宏碁， 目前已在平板、手機等品牌上進行合作。施振榮認為，透過鉅怡這樣的核心技術，台灣未來將以軟體為主，提高以硬體為基礎的附加價值，目前看來已有生態圈出現，這是新的產業模式，也是台灣更上一層樓需要的新方法。

鉅怡智慧是由吳炳飛帶領學生團隊創立，2018年獨立為公司，以軟體科技為定位，發展影像辨識生理訊號與AI學習技術解決方案，使用者只要透過攝影鏡頭拍攝臉部40至60秒，就能讀取心率、血壓、血氧等六大生理資訊。公司創立初期聯發科（2454）曾經投資，到今年7月獲台杉投資、兆豐商銀、能率亞洲資本、上海商銀等投資A輪資金共2.1億元。

吳炳飛指出，公司開發的FaceHeart Vitals解決方案以軟體開發套件模式提供服務，搭配具備鏡頭及顯示器的硬體終端，可發展各類健康管理應用，已與聯發科及遠傳電信（4904）等夥伴合作，導入銀髮健康、遠距醫療、運動科技三大應用。

鉅怡智慧總經理張紹堯表示，相關產品將向美國FDA申請第二等級（C2）醫材上市許可，目標明年首季取得心跳量測的認證。

軟體 施振榮 宏碁

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