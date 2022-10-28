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前三季每股純益達7.33元 文曄：供應鏈庫存估明年上半調整完畢

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商文曄（3036）於28日召開法說會，公布前三季每股純益達7.33元。該公司董事長鄭文宗表示，只要市場需求沒有再出現重大下滑，估計供應鏈庫存調整逐漸到明年上半會修正完畢，2023年變數很多，但他對公司的長期成長持正向看法，相信可以持續提高市占。

文曄第3季合併營收約為1,556.69億元，季增20％、年增31%，稅後歸屬母公司業主淨利約20.58億元，季減7％、年減11%，稅後每股純益為2.34元。

文曄累計前三季合併營收為4,137.33億元，年增約30%，稅後歸屬母公司業主淨利約64.83億元，年增約11%，每股純益為7.33元。

展望第4季，文曄預估單季營收將介於1,450至1,550億元間，季減6.8％至0.4％，營收預估中位數約年增16.2％，估計稅後歸屬母公司業主淨利約落在9.49億至12.83億元之間，稅後每股純益落在1.08至1.46元。

鄭文宗坦言，持續升息一定會衝擊文曄的短期獲利，第4季相關影響數還會更多。不過，儘管國際總體經濟與半導體產業處於下降循環，但文曄強調，對於未來長期半導體市場需求成長依然維持樂觀看法。

文曄 營收

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