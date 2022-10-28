9月每股虧損0.6元 撼訊：謹慎看待第4季顯卡景氣

板卡廠撼訊（6150）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故今（28）日公告9月財務數字，稅後虧損0.29億元，較去年同期由盈轉虧，單月每股虧損0.6元。

撼訊公告今年9月營收1.61億元、年減80.9%，稅前虧損0.38億元，稅後虧損0.29億元，較去年同期皆由盈轉虧，單月每股虧損0.6元。

撼訊今年8、9月合併營收為3.94億元、年減73.8%，稅前虧損0.74億元，稅後虧損0.67億元，較去年同期皆由盈轉虧，合計每股虧損1.39元。

撼訊積極調整庫存，舊產品庫存持續去化，但也有進一些新的料件，目前謹慎看待第4季顯示卡的景氣。

撼訊總經理陳劍威先前表示，下半年需求不佳，尤其是消費性電子產業，部分廠商出現雙重或三重下單，產業庫存可能高達2、3個月甚至半年，到第4季前都「看不到曙光」，去化庫存壓力相當大。

陳劍威指出，目前顯示卡價格下跌，即使老客戶也不敢貿然購買，幸好撼訊過去2年有賺一些錢，可以設法撐過庫存去化，換作是以前可能也跳下去殺價清庫存。