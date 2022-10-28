聯發科保守看第4季營運 全年營收恐低於預期

IC設計大廠聯發科（2454）第4季營運展望，季營收將約1,080億至1,194億元，季減16%至24%；執行長蔡力行表示，全年營收恐將低於原先預期；所幸已看到部分客戶在第4季恢復部分拉貨動能，預期2023年上半年有機會看到更多回補庫存的需求。

聯發科下午舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。受客戶調節庫存影響，聯發科第3季營收1,421.61億元，季減8.7%。第3季毛利率49.3%，與第2季相當，歸屬母公司淨利309.55億元，季減12.6%，每股純益19.54元。存貨淨額834.38億元，存貨週轉天數111天，高於第2季的104天。

聯發科累計前3季營收4406.02億元，年增20.8%，毛利率49.6%，較去年同期揚升3.6個百分點，歸屬母公司淨利996.53億元，年增22.47%，每股純益62.95元。

蔡力行說，目前供應鏈仍處於庫存調整週期，儘管通路及客戶庫存在第3季調整後已明顯降低，但全球總體經濟環境仍持續惡化。高通膨、強勢美元及地緣政治帶來的不確定性，持續削弱全球許多地區消費者對各類商品的購買能力。

蔡力行強調，即使通路及客戶庫存現已接近正常水位，在未來的需求展望仍不明朗下，許多客戶依然非常謹慎控管庫存，降低第4季對零組件的訂單。

蔡力行說，相信聯發科技過去幾年在 5G、WiFi、多媒體及低功耗處理器等領域所建立的優勢，能在這個庫存週期提供堅強的支持。這些優勢除鞏固跨產品線的穩健全球市場地位外，亦帶來許多未來的成長機會。因此，相信今日的聯發科已站在更堅強的基礎上面對近期的挑戰。

蔡力行預期，以美金對台幣1比31.5元計算，第4季營收將介於1,080億至1,194億元，約季減16%至24%，約年減7%到16%，毛利率將約47%至50%。

蔡力行表示，第4季4G、WiFi及電視產品將明顯下滑，美元升息使得開發國家市場疲軟，影響4G銷售；電視則持續受庫存調整影響。

蔡力行說，今年有許多無法預期的國際事件、地緣政治的不利影響及總體經濟的不確定性，儘管全年營收將低於原先預期，但今年仍是全年營收及獲利歷史新高。

股利方面，蔡力行說，聯發科致力股東回饋，常態現金股利配發率維持80%至85%不變，每股16元特別現金股利也將持續發放至2024年。