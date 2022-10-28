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研華Q3 EPS 4.1元 明年上半年營收動能恐趨緩

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）今（28）日舉行董事會，公佈2022年第3季合併財務報表。在前三季營運方面，累計研華2022年前三季合併營收達新台幣515.58億元，較去年同期成長20%。累計營業毛利為194.36億元（毛利率37.7%），合併稅後淨利為82.14億元（年對年成長37%），前三季合併EPS為10.59元。研華2022前三季營收及獲利雙創歷史新高紀錄，整體營運締造佳績。

在單季營運部分，研華2022年第三季合併營收達新台幣186.14億元，較去年同期營收年增20%，亦較上季營收成長11%。第三季營業毛利為67.8億元（毛利率36.4%），合併稅後淨利為31.84億元（年增率40%、季增率30%），第三季合併每股稅後盈餘達4.1元。儘管全球景氣趨緩，研華第3季營收及獲利仍創歷年最佳成績。

若以美元表達，研華2022年前三季營收達US$1,769 百萬元，優於原先預估，年對年成長16%。在事業群方面，前三季整體而言皆較去年成長，各事業群表現方面，以應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）、物聯雲暨影像科技事業群（Industrial Could & Video Group，ICVG）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現最佳，年對年分別成長56%、25%及30%。區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長34%、23%及23%。工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group，IIoT）則受中國市場成長趨緩與庫存調節等因素影響，較去年同期持平。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨北美及歐洲市場商業活動回歸正常，智慧醫療、通訊設備、博弈等專案需求強勁，東北亞及台灣市場因客戶擴大布局帶動智慧製造及IEM設備加速成長。在供應鏈方面，因物料短缺平緩、海運運輸時間改善，訂單滿足率穩健提升，第3季整體營運締造新猷。然中國市場受封控及經銷商庫存調節等影響，接單狀況持續疲弱。累計研華前三季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.07，趨近歷史平均1.08。

展望第4季景氣，全球經濟面臨高通膨與景氣下行的嚴峻挑戰，明年上半年營收動能恐趨緩。然全球能源轉型與淨零政策蔚為趨勢，工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市、基礎建設等剛性需求仍穩健成長，公司已有完備的解決方案與在地技術團隊迎接產業新契機。此外，內部同步啟動因應計畫，加強對訂單掌握並加速庫存去化，將營運不確定性降至最低。

營收 研華 EPS

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