聯發科估Q4業績 將季減16%至24%

聯發科（2454）於今（28）日召開法說會，針對第4季，該公司預期業績將季減16%至24%。

聯發科指出，在全球總經環境及市場需求的不確定性下，即使通路及客戶庫存已較前一季減少，但多數客戶下單仍然保守，預期客戶的調整對其業務的最大影響，將會反應在第4季，同時已觀察到較早進行大幅度庫存管理的客戶，在本季已恢復部分的拉貨動能，這可能表示在2023年上半年將有機會看到更多回補庫存的需求。

聯發科預期，第4季營收以美元對新台幣匯率1比31.5來計算，將落在1,080億至1,194億元之間，與前一季相比，約下降16%至24%，與去年相比約減少7%至16%，營業毛利率預估將為48.5％加減 1.5個百分點。