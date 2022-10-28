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聯發科估本季營收季減二成 但看到電視應用端庫存明年1季回復正常
聯發科今日提出本季財務預測，預估本季合併營收在新台幣31.5元兌換1美元的計算基礎下，將呈現明顯下滑，介於1,080億至 1,194億元，與前一季相比，約下降16%至24%，取中間數約下滑20%，和去年同期相比，約減少7%至16%。營業毛利率預估將為 48.5% 正負1.5百分點。
不過聯發科執行長蔡力行在法說會中，也釋出部分正面訊息，他表示，目前供應鏈仍處於庫存調整週期，儘管整體通路及客戶的庫存在第3季的調整後已明顯降低，客戶依然謹慎看待庫存管理。
蔡力行並進一步指出，較早進行大幅度庫存管理的客戶，比如電視端應用的客戶，已在本季恢復部分的拉貨動能，預估明年第1季將會先回到正常庫存水準。
蔡力行也樂觀看待，整體半導體產業庫存調整，可望在明年上半年將有機會看到更多補庫存的需求。
蔡力行指出，2022年對半導體產業來說，有許多無法預期的國際事件、地緣政治的不利影響以及總經不確定性，儘管全年營收低於原先預期，在這困難的市場環境下，聯發科今年仍將創下全年營收及獲利的歷史新高。
聯發科今天公布第3季聯發科結算第3季稅後純益310.85億元，季減12.7%，每股純益19.54元，為近三季低點，但前三季每股盈餘達62.95元，仍創歷史新高。
公司也強調公司常態現金股利配發率維持80%~85%不變，為期4年的每股新台幣16元特別現金股利將持續發放至2024年。
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