快訊

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯發科估本季營收季減二成 但看到電視應用端庫存明年1季回復正常

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科執行長蔡力行今日表示，儘管半導體產業遭遇逆風，公司有信心今年營收和獲利仍會創新高。圖/聯發科提供
聯發科執行長蔡力行今日表示，儘管半導體產業遭遇逆風，公司有信心今年營收和獲利仍會創新高。圖/聯發科提供

聯發科今日提出本季財務預測，預估本季合併營收在新台幣31.5元兌換1美元的計算基礎下，將呈現明顯下滑，介於1,080億至 1,194億元，與前一季相比，約下降16%至24%，取中間數約下滑20%，和去年同期相比，約減少7%至16%。營業毛利率預估將為 48.5% 正負1.5百分點。

不過聯發科執行長蔡力行在法說會中，也釋出部分正面訊息，他表示，目前供應鏈仍處於庫存調整週期，儘管整體通路及客戶的庫存在第3季的調整後已明顯降低，客戶依然謹慎看待庫存管理。

蔡力行並進一步指出，較早進行大幅度庫存管理的客戶，比如電視端應用的客戶，已在本季恢復部分的拉貨動能，預估明年第1季將會先回到正常庫存水準。

蔡力行也樂觀看待，整體半導體產業庫存調整，可望在明年上半年將有機會看到更多補庫存的需求。

蔡力行指出，2022年對半導體產業來說，有許多無法預期的國際事件、地緣政治的不利影響以及總經不確定性，儘管全年營收低於原先預期，在這困難的市場環境下，聯發科今年仍將創下全年營收及獲利的歷史新高。

聯發科今天公布第3季聯發科結算第3季稅後純益310.85億元，季減12.7%，每股純益19.54元，為近三季低點，但前三季每股盈餘達62.95元，仍創歷史新高。

公司也強調公司常態現金股利配發率維持80%~85%不變，為期4年的每股新台幣16元特別現金股利將持續發放至2024年。

聯發科 蔡力行

延伸閱讀

小米推Redmi Note 12系列 120Hz畫面更新率成為「基本盤」

聯發科說明其Wi-Fi 7無線連網技術發展 以單晶片、硬體加速方式提升連接效率

聯發科攻WiFi 7 大突破

私立科大畢業進聯發科...25歲兩倍薪遭台積挖角 網看傻：不可能

相關新聞

收入不比台積電差 65K起跳「綠能新貴」崛起

「如果你願意到第一線離岸風場上班，只要取得相關證照及通過廠商訓練，歷練幾年，收入不會比台積電差」，經濟部金屬中心海洋科技...

台積電「要員工多休假」掀熱議　單日聲量破千筆！4點聲明澄清「無強迫」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「魏哲家要台積電員工多休假」此事（時間：2022/10/20 - 2022/10/26）近一週網路聲量，共有2,055筆，討論高峰是在10月25日這天，是因總裁魏哲家是在10月24日傍晚發內部信，10月25日被曝光影片內容，經媒體報導過後，開始在各大社群論壇討論，單日討論度有1,514筆。

聯發科Q4營收恐減二成

手機晶片大廠聯發科昨（28）日召開法說會，釋出對景氣保守的警訊。執行長蔡力行坦言，全球總經環境及市場需求處於不確定性，即...

美禁晶片設備輸陸 盟國將加入

在美國片面加強對中國大陸管制晶片和晶片設備出口後，負責監督這些限制的美國商務部副部長艾斯特維茲（Alan Estevez...

大摩：台積評價低估40%

地緣政治風險壓抑台積電行情，摩根士丹利證券昨（28）日指出，市場過度反應海峽兩岸風險，台積電扮演美、中半導體製造基石，中...

PC寒冬 明年中才觸底

英特爾（intel）受PC產業寒冬影響，今年來第二度調降2022年全年營收目標，品牌大廠宏碁董事長陳俊聖先前已示警，產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。