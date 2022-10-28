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聯發科Q3每股純益19.54元 為近三季低點

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

手機晶片大廠聯發科於今（28）日公布第3季財報，每股純益為19.54元，為近三季低點。

在目前的半導體市況中，聯發科第3季合併營收為1,421.61億元，季減8.7％、年增8.4％，累計前三季業績為4,406.01億元，年增20.7％。其第3季營收以約4億多元差距，略高於原本預測區間的下緣。

聯發科第3季淨利為310.85億元，季減12.7％、年增9.6％，每股純益為19.54元，

受到俄烏戰爭、通膨、升息等因素影響，整體消費性電子、智慧手機、PC與NB等市場需求疲軟，聯發科先前已將今年業績增長幅度下調，由原先估計的二成，修正為高十位數（high-teens）百分比，大約是17％至19％之間，至於全年毛利率預估則維持落在48％至50％之間。

聯發科 智慧手機

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