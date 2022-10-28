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華為告侵權 仁寶：已請律師處理 財務業務無重大影響

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

中國大陸科技巨頭華為近日以侵害專利權為由，向蘇州市中級人民法院對亞馬遜、仁寶（2324）提起訴訟，對此，仁寶指出，已委請律師處理，目前均正常營運，財務及業務無重大影響。

仁寶今（28）日針對華為對仁寶及子公司提起訴訟之聲明公告，此事緣起於華為對仁寶及子公司提起侵害其專利權之侵權訴訟。

仁寶指出，公司將委請律師處理，以維護權益及商譽；至於對財務業務影響，仁寶強調，本公司目前均正常營運，財務及業務無重大影響。

仁寶表示，本公司從事代工業務以來，對於智慧財產權的投入與保護，一直以嚴格標準，謹慎處理智慧財產權相關事宜。本公司將對該訴訟案件審慎評估，並與客戶共同研擬訴訟對應措施後委任專業律師處理，以確保本公司之權益及商譽不受侵害。

仁寶 華為 智慧財產權

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