台積電「要員工多休假」掀熱議　單日聲量破千筆！4點聲明澄清「無強迫」

﻿image source：台積電提供

文／陳盈蓉

台積電總裁魏哲家日前親自錄影片鼓勵「員工多休假，多陪家人出去玩」，但因之前台積電法說會上坦承7奈米需求下降，加上台積電股價與市值雙創2年新低，導致外界擔憂台積電營運狀況，不過台積電昨（26）日晚間發布4點聲明，表示並未強迫員工休假，且重申2023年仍會是成長的一年。

魏哲家要台積電員工多休假？單日聲量飆破千筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「魏哲家要台積電員工多休假」此事（時間：2022/10/20 - 2022/10/26）近一週網路聲量，共有2,055筆，討論高峰是在10月25日這天，是因總裁魏哲家是在10月24日傍晚發內部信，10月25日被曝光影片內容，經媒體報導過後，開始在各大社群論壇討論，單日討論度有1,514筆。

發4點聲明澄清：未強迫員工休假、沒有無薪假計畫

總裁魏哲家對內溝通提到：「因為疫情而加速數位轉型及市場5G及AI等需求帶動台積業務增長，特別感謝同仁在過去三年的辛勞，目前因生活逐漸正常化，鼓勵同仁多與家人相處，休假充電後再繼續努力」。

不過因鼓勵「鼓勵同仁多與家人相處，休假充電後再繼續努力」，被外界解讀是希望員工多休假，經濟部長王美花在昨（26）日指出，這是公司與員工溝通新模式，主要是提醒員工年底了要記得休假，目前台積電的業績仍很好、訂單依舊是滿的，出面替台積電打強心針。

對此，台積電也在昨（26）日晚間發布4點聲明，表示並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫，且對今（2022）年第四季營收與獲利表現的預測範圍未改變，並重申「2023年仍會是成長的一年」。



台積電發聲明4點如下：

1.台積公司向來期許同仁追求工作與生活的平衡，公司總裁日前在內部談話中對台積同仁表達誠摯感謝，同時也盼望同仁不只與公司並肩打拚，在辛勤工作之餘，生活逐漸正常化的狀況下亦能多把握與家人相處時間，能透過「正常休假」充電後繼續努力工作。台積公司並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫。

2.全球數位化的趨勢不會改變，台積公司將繼續秉持領先技術、卓越製造及客戶信任，與客戶一起成長。台積公司仍維持10月13日法說會中所發布之內容，對於2022年第四季包括營收與獲利表現的預測範圍並未改變，並重申2023年仍會是成長的一年。

3.半導體產業鏈極為複雜，多年來已經形成全球極有效率的分工，台灣半導體製造業的「群聚」效應，從歷史經驗來看，台灣供應鏈比全球任何地方的韌性都高，使得台積公司可以以最佳的成本以及最高的效率為我們所有客戶提供最好的半導體製造服務。

4.台積公司將持續投資於台灣，同時，為繼續對全球客戶提供最有韌性的服務，我們也會在考量成本、效率以及各種內外在環境因素的前提下，繼續我們的海外擴廠計畫，策略性強化海外的投資以及生產據點，以確保我們在產業的領先地位。

image source：flickr 曾 成訓

此聲明一出，PTT鄉民則表示：「劉德音太在意外界看法」、「不管真相如何，都不該出來回應，越描越黑」、「張忠謀這次應該不會再上火線了吧」、「現在就謠言特多啊！還不准人家澄清」、「以往的穩健，踏實好像漸漸消失」、「如果傳言是真的就不用出來解釋，如果是錯的出來解釋也沒錯吧」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月20日至2022年10月26日。