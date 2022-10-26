三星帶頭衝 統一亞洲半導體指數近一個月表現大勝台灣半導體
依據公開資料統計，10月以來包含台日韓16檔關鍵半導體類股的ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數漲幅3.5%，超越臺灣全市場半導體指數5.8%，近一個月表現更大勝8.77%；統一證券金融商品部表示，近期日韓半導體類股向上趨勢明顯，投資人若想參與半導體中長期發展可分批布局，韓國記憶體以及日本設備、原料廠，都能夠彌補半導體供應鏈中台灣較缺乏的優勢。
近一個月，韓國記憶體雙雄漲幅達7%-13%，相較台灣整體半導體類股表現佳；市場傳三星為專心發展先進製程，擴大外包非記憶體晶片的成熟製程產品，包括聯電（2303）、力積電等皆是受惠廠商，在等待記憶體景氣回升的同時，三星更積極發展原本市佔全球第二的晶圓代工業務，對矽晶圓需求也將等比增加，環球晶（6488）直接供應三星矽晶圓，受惠最大，公司看好本季業績可望續寫新猷。聯電、力積電及環球晶等三星供應鏈在亞洲半導體指數比重約三成。SK海力士今(26)日公布第2季財報，儘管市場分析師不看好，但昨(25)日仍大漲2.5%以上，先前英特爾正把在大連的記憶體晶片生產業務轉移給SK海力士，可留意隨財報公布的未來展望。
統一亞洲半導體ETN（020025）指數成分股除了韓記憶體雙雄，以及台灣晶圓製造雙雄外，亦包含全球第三設備廠東京威力、車用半導體瑞薩電子、愛得萬測試、第三代半導體羅姆及矽晶圓勝高等日本頂尖半導體供應鏈大廠；外資預測，半導體股價明年上半年將有機會止穩，投資人若看好可以擴大投資範圍分批布局，除了有效率的整合投資亞洲半導體最菁英的公司外，也避免單壓一個區域的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言