科學園區廠務技術齊會師大秀綠色管理 構築ESG永續基底

台灣科學工業園區科學工業同業公會，今(25)日假中科管理局舉辦「2022年科學園區廠務技術研討會」，活動包含水資源、氣體、電力及減碳循環4場重點分組研討會，吸引超過300位全台廠務環安衛專家共襄盛舉。

現場不僅交流尖端技術的經驗分享，亦加强關注節能、減碳、節水、汙染防治與循環經濟等永續議題。

科學工業園區屬研發、生產、生活和生態並重的園區，扮演台灣重要經濟指標，更是與全球接軌的橋樑，為促進科學園區走向高值化及低廢棄發展，自2002年起辦理廠務技術研討會，至今已辦理第14屆。

研討會持續邀請全台廠務、工安、環保、製程及設備人員，一同來分享及討論廠內新興運作，期望達到「節水節能」、「安全穩定」及「減廢再生」，降低製造過程中不確定的風險，創造穩定的廠務管理環境，和循環經濟的願景。

科學園區同業公會副理事長蔡國洲致詞時表示，去年三個園區的年營業額總共計3.7兆元，如果對照全國GDP23.5兆元，則科學園區的產值占全國GDP的15.7%，這是相當可觀的經濟貢獻，以及創造31.8萬個就業員工。

從過去到現在，經常有人在問，到底是經濟重要還是環保重要？蔡國洲說，從我國科學園區40年來的發展過程看來，園區廠商在促進經濟發展的同時，也兼顧各項環保永續，園區廠商所遵行的法規與執行的環保作業，相對於其他區外地區，是更嚴格及落實的。

今天的研討會，也邀請到台積電廠務副總經理莊子壽發表專題演講，分享台積電在持續精進半導體製程技術及製造服務過程中，廠務如何成就企業ESG價值，以達逐步建構「高效率」、「高價值」、「高安全」及「低排放」，能源、環保與經濟三贏願景。