旺宏因應需求減弱 本季減產20~25％

旺宏董事長吳敏求今（25）日宣布，因應市場端受到全球經濟成長趨緩、需求減弱，旺宏自本季起減產20%到25%，藉此避免未來可能遭致存貨跌價風險。

除此之外，旺宏今年資本支出也由原訂的160億元，下修至106億元，降幅達33.8%。

吳敏求今日是在主持法說會時，針對當前經濟下行、半導體產業進行庫存調整，旺宏採行對應策略。

吳敏求強調，旺宏本季減產，另一考量也是目前存貨仍達一定的水準，調降產能，主因應個人需求、消費產品需求下滑，庫存去化連帶受影響。

旺宏今日公布今年第3季三大產品銷售變化，除了唯讀記憶體（ROM）季增逾77%，其餘儲存型記憶體（NAAND Flash）及編碼型快閃記憶體（NOR Flash）都下滑，其中NAND Flash更受到市場殺價競爭，旺宏放緩銷售量，致季減37%、年減54%；NOR Flash季減14%、年減26%。

吳敏求表示，儘管旺宏本季減產，但並不代表旺宏本季營收表現會呈現下滑，他強調，旺宏本季仍會聚焦在NOR Flash應用，且本季價格甚至明年都會持穩，不會降價。

吳敏求指出，旺宏第3季中高階容量銷售量占比已達84%，仍高於第2季的82%，且55奈米製程的NOR Flash已大幅超越75奈米製程，顯示旺宏的發展策略奏效，有利營收和獲利持穩。

至於旺宏的NOR Flash產品應用，在車用領域第3季一枝獨秀，季增17%、年增54%，其餘電腦、消費、通訊等都呈現季減。

在法人追問吳敏求對明年景氣看法時，他強調，仍端視全球總體經濟表現，旺宏的產品行銷全球，及各大應用領域，與全球經濟連動甚深，不可能置身事外，不過目前旺宏各區域的生意，除了中國大陸外，歐、美、日及台灣表現都不錯，儘管目前景氣處於下行，但旺宏因堅 持產品品質，仍守住價格穩定不墜，雖然營運還有一季，但預料今年仍會繳出不錯的獲利成績，毛利率表現也相當優異。

旺宏今日公布第3季毛利率44.2%，雖季減4個百分點，主因低毛利率的ROM占比拉高所致，與去年同期幾乎相近，反映售價持穩；單季稅後純益25億元，季減15%，每股純益1.35元，略低於前一季的1.59元；前三季每股純益4.52元，優於去年同期的4.48元。