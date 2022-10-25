十銓工業級記憶體技術創新突破 鎖定5G新興應用市場

記憶體模組廠十銓科技（4967）持續深耕工業產品線及工控客戶，今（25）日表示，開發出儲存IC測試分級技術及具備有抗硫化抗高壓的耐用型儲存裝置技術，並獲得台灣發明專利（台灣發明專利號I751093及I771910）及美國發明專利，鎖定5G、邊緣運算及電動車等新興應用市場，滿足工業客戶的多樣化環境需求。

十銓指出，5G新興工業應用日趨多元化，記憶體穩定性及可靠度備受考驗，由於記憶體在嚴苛環境中可保留資料的時間較短，而力求穩定使用的工業級記憶體需要有較長的資料保留時間，IC分級技術利用中斷充電方式，測試資料保留時間的長短是否符合安全範圍，並也利用此技術確認IC特性能否符合高低溫的工作狀況，進一步得知記憶體能否在對應環境下穩定使用。

另外耐用型儲存裝置技術則藉由將抗硫化抗高壓被動元件設置於經過特殊設計的特製多層印刷電路板，利用此被動元件搭配多層印刷電路板上的特殊線路設計，可同時抗高壓、突波並滿足抗硫化需求。

十銓強調，公司的專利IC分級技術及專利耐用型儲存裝置技術已全面應用至現有的工業產品線，兼具高效能及高耐用性產品可廣泛適用於戶外交通建設、監控設施、5G基地台、石化產業及高速連網邊緣運算及電動車及車載電腦等應用，有效抵禦多變及高汙染環境，幫助客戶實現更可靠，安心的工業級儲存方案。