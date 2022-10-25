工研院攜手宇康醫電 打造高爾夫異地共賽創新應用

運動賽事也能搬到線上進行異地競賽了！近年疫情催化下，加速科技與運動領域結合進展，在經濟部技術處支持下，工研院今（25）日宣布與新創公司宇康醫電攜手產研合作，整合AIoT人工智慧物聯網感測技術與異地數位分身互動技術，打造一款以高爾夫球運動為主的「互動高球訓練服務系統」，將導入全台20家健身場域和運動場館。

未來可提供「線上訓練」與「虛擬訓練」以及「異地虛實共賽服務」，也將透過宇康醫電鏈結國際高球設備供應商，共同開拓全球運動元宇宙商機。

經濟部技術處表示，受到疫情與科技創新雙重作用下，運動科技產業逆勢成長，技術處長期以科專計畫推動台灣運動科技，發展智慧棒球訓練系統與自行車互動騎訓技術，已與廠商合作導入運動健身場域。此次有鑑於國內高爾夫球場超過60座，投入高爾夫球運動人數統計超過200萬人以上的龐大需求，技術處運用台灣具優勢的AIoT、虛實融合等創新技術，發展「互動高球訓練服務系統」，協助運動器材、軟體開發及感測系統等跨領域合作，加速運動產業轉型發展，開創新世代的運動科技商機。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑指出，工研院結合智慧感知穿戴與顯示技術發展出的「互動高球訓練服務系統」，與宇康醫電合作開發即時環景與地形地貌實境整合，把真實球場搬上大螢幕，使用者從開球到進洞，都能感受到逼真的高爾夫球娛樂，而數位分身共競互動技術，則能體驗超越時空實現多人異地虛實共賽，創造類電競虛實互動遊戲。鄭仁傑更進一步指出，在高爾夫球球具的設計與生產價值鏈中，台灣業者擁有高達80%的全球市占率，透過工研院技術橫向整合內容、設備、系統與服務商，創造嶄新運動科技服務應用與商業模式。

宇康醫電總經理盧東宏說明，運動體驗沉浸化是未來運動科技之發展趨勢之一，宇康醫電長期專注於智能健康、運動照護產業的軟體服務與系統整合，近期更打造智慧健身房，由感測應用逐步邁向遊戲化的虛擬運動內容的製作，目前國內約有20家健身房採用宇康的數位化訓練與競賽之應用服務，並已打入日本、美洲市場。此次與工研院合作，透過工研院物聯網與虛實融合等創新技術，進行串接整合並開發虛擬高爾夫應用，提供擬真虛擬球場、實境果嶺以及互動式數位分身，讓使用者能在室內如同在真實高爾夫球場上打球的樂趣，創造新興運動服務新價值。