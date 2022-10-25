iPhone 14 Pro不敵通膨 蘋果明年Q1產量降至5,200萬支

端看2022年蘋果（Apple）手機銷售狀況，首波預購後蘋果即啟動新品比重調整，而iPhone 14 Plus發表後市場反應冷淡，更加大蘋果調整的幅度。由於iPhone 14 Pro系列除了規格有感提升，單價也與去年機種持平，故促成Pro系列預購的高人氣。Pro系列在過往本就是首波用戶購機首選，加上今年14 Plus延後開賣，導致買氣相較往年更為集中。

TrendForce表示，iPhone 14 Pro系列兩款生產比重已由初期計劃的50%提升至60%，未來不排除持續上調至65%，整體來說，目前iPhone新機在蘋果出貨占比維持36%，而2022全年iPhone出貨目標為2.4億支，年增2.8%。

TrendForce指出，美國不斷祭出升息抑制通膨的同時，卻也削弱消費者可支配所得，此將影響蘋果在2023年第一季的生產表現，預估生產量將由原先預估的5,600萬支調降至5,200萬支，年減14%。

近期美國商務部加大對中國大陸晶片以及半導體設備出口的管制措施，儘管未對智慧型手機的生產據點多加限制，但隨著中美摩擦加劇，以北美銷售市場為重的智慧型手機品牌，勢必得在銷售與產地間取得平衡。據TrendForce調查，由於美國市場中以蘋果擁50%市占率為最大，近年來也同步開拓印度為其生產據點，預估2023年印度產的占比可望突破5%並逐年增加。

展望iPhone 15系列，TrendForce表示，蘋果仍會維持四款新機，並搭載兩款處理器強化一般與高階機種差異。規格上，除了已知的lightning全面改用Type C外，Pro系列有極大的機會升級內存容量至8GB以配合新款處理器，並且持續精進鏡頭規格，包含主鏡頭升級到8P，以及在Pro Max搭載潛望式鏡頭。至於蘋果自研的5G modem則因mmWave訊號測試結果無法達標，將繼續沿用高通（Qualcomm），預計2024年的新機才有望正式導入自研5G modem。