聯強攜手Autodesk雲端軟體平台 助企業加速數位轉型

全球工業設計軟體知名品牌Autodesk(歐特克)，近年來致力於建構整合式軟體平台，融合工業物聯網、仿真技術、系統集成、虛擬化、遠端計算、增材製造、協作機器人等關鍵技術，整合技術堆疊，協助客戶將複雜的流程自動化。日前，台灣歐特克團隊與聯強國際（2347）攜手臺灣營建研究院、工業技術研究院，舉辦2022 Autodesk Converge 創新高峰會，以「智慧賦能，綠色未來」為主題，探討跨產業融合發展的未來挑戰，以及企業如何借助工具與軟體平台，加速數位轉型，掌握ESG永續發展商機。

聯強國際是 Autodesk 台灣獨家加值代理商合作夥伴，配合Autodesk建構軟體平台與專注垂直產業深耕的策略轉型，聯強也積極投注資源，成立銷售技術支援團隊，針對建築營建、製造、傳媒娛樂等行業解決方案供應商，擔任技術諮詢與應用導入的賦能角色，協助經銷夥伴提升產品導入能力，帶動業績成果屢創新高。在疫情驅動各行業積極數位轉型的趨勢下，聯強團隊協同歐特克的案件導入數量，每年平均超過千餘件，年服務量能超過500家企業。

聯強集團透過「營運服務平台（MSP）」的整合服務能耐，整合提供原廠及經銷商四大面向服務：

聯強作為平台服務的提供者，集結橫向與縱向的資源，並將服務優化調整，提供品牌原廠多重面向的服務合作，共同開拓各垂直產業解決方案；同時，亦提供經銷商更多元的工具或服務項目，推動台灣行業生態系統朝向數位轉型共同邁進。