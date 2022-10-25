台積電總裁魏哲家鼓勵員工多休假 網友：該不會無薪假要來了？

媒體報導台積電（2330）總裁魏哲家親錄影片鼓勵員工多休假，台積電連日來持續遭外資賣超，股價也頻頻探底，網友在PTT上轉發台積電鼓勵員工休假的消息，立即引發熱議，有網友大喊「丸子 風暴來襲」、也有人說「張忠謀要回歸惹嗎」、另外還有不少網友擔心「無薪假要來了」。

媒體報導指出，魏哲家罕見親錄影片給員工「除3奈米外，鼓勵員工多休假」。

台積電今（25）日表示，總裁在內部溝通時提到因為疫情而加速數位轉型及市場5G及AI等需求帶動台積業務增長，特別感謝同仁在過去三年的辛勞，目前因生活逐漸正常化，鼓勵同仁多與家人相處，休假充電後再繼續努力。

網友轉貼台積電鼓勵員工休假的新聞，同時表示「稼動率低了，工時也短了；接下來就是EPS也低了，股東哭了」，貼文立即引來網友熱烈回應，有網友開門見山大喊，「完蛋啦 台積電要放假啦」、「來了 明年更慘」、「無薪假要來了」、「護國神山群需要休假？？？？」、「原來昨晚ADR是在跌這個？」、「丸子了 ，買600的人怎麼辦」、「基本麵良好，多休假，笑死」。

有網友說，「公司年底提醒放特休不是很常見嗎0.0」、「GG提醒放特休很正常，因為不想額外多付錢給員工」、「休假好啊，錢包薄了但是親情厚了」；不過也有網友認為，「再來就是無薪假了，不良品總有這天，員工福利不錯就要多休息，薪水打折」、「雖說正常公司年底會叫人用特休，但滿手單就不會。這表示產線已不滿載，這樣還擴廠？？？」。

但是，也網友表示，「降低成本，還不準備噴個三五根???」、「利空出盡，穩了」、「股價跌40%，EPS有辦法掉4成嗎？還不買爆」、「傻多：多休假提升工作效率產能增加，是利多，該歐印啦」、「利多一直跌，利空總該漲了吧」。

台積電今日開低走低，早盤以380元開出，下跌7元，一度下探至374元，下跌13元，盤中跌幅2.71%。