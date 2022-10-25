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台積電市值跌破10兆元 傳出總裁鼓勵員工休假

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電總裁魏哲家。聯合報系資料照
台積電總裁魏哲家。聯合報系資料照

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（25）日股價續走弱拖累跌逾3%市值跌破10兆元關卡，昨日晚間傳出台積電總裁魏哲家在員工溝通信件罕見提出鼓勵員工多休假、多陪家人出去玩等訊息，雖然不包含3奈米與更先進製程研發人員休假但仍引發各界討論。

近期科技大廠都陸續傳出不同的措施應對2023年景氣變化，昨晚也傳出魏哲家在員工信件中重申法說會上提到的看法，他並指出，台積電明年將持續成長，過去三年同仁辛苦了，隨著疫情結束以及市場對遠端、科技產品需求減少，帶來全球消費性電子正進行庫存去化，半導體逐漸進入從高峰期回歸正常。公司也鼓勵同仁們趁這期間，多休息、多陪家人出去玩，但這不包括量產在即的3奈米，以及更先進製程相關研發人員。

台積電 奈米 魏哲家

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