台積早盤股價續跌 總裁魏哲家要員工趁邊境解封休假充電

台積電總裁魏哲家近日以預錄影音方式，向員工感謝過去三年因台積電業務增長，大家辛勞打拚，帶動台積電業務量成長、迭創新高，希望隨著邊境解封、生活逐漸正常化，鼓勵同仁多與家人相處，休假充電後再繼續努力。

不過對於魏哲家發出這支影片後，市場解讀是台積電接單下滑，產能利用率下滑，變相鼓勵員工休假。有外資報告直指台積電近期7奈米（含6奈米）因手機應用處理器、射頻晶片及手機單晶片產能利用率降到近八成水準，加上也正進行5、3奈米製程混合操作的驗證調整期，部分機台必須停機重新驗證，公司趁訂單紓緩，鼓勵員工多休假。

台積電今日股價也持續創近兩年低價，市值跌破10兆元，最低跌到375元，下跌11.5元，市值跌到9.72兆元，跌幅3.1%。

台積電今日證實魏哲家透過影片向員工表達感謝。台積電表示，魏哲家在影片中提到，因為疫情而加速數位轉型及市場5G及AI等需求帶動台積業務增長，特別感謝同仁在過去三年的辛勞，目前因生活逐漸正常化，鼓勵同仁多與家人相處，休假充電後再繼續努力。

魏哲家強調，這個世界電子化的趨勢不會改變，台積電最重要的是領先技術、卓越製造及客戶信任，勉勵同仁不要自滿，繼續與世界一起成長。