同開公告公司大章遭強行取走 董事長許鑒隆籲速返還

同開（隆銘綠能）公告指出，公司經濟部登記公司大章遭不明人員強行取走，已向轄區大直派出所報案，同時發布重大訊息通知，請主管機關、往來廠商及任何可能交易之第三人，注意切勿接受遭取走之公司大章之用印文件；同開（3018）也發出書面聲明，董事長許鑒隆呼籲應儘速返還印鑑。

台股今（25）日開低走低，台積電重跌拖累大盤跌勢加重，同開早盤以8.5元開出，上漲0.04元，但隨著大盤跌勢加重，盤中也翻黑，一度下滑至8.45元，下跌0.01元。

同開昨日公告表示，在昨日下午3時50分經濟部登記公司大章遭不明人員強行取走，同開指出，特別發布重大訊息通知，該等人員若使用此公司大章據以辦理(包括但不限於)變更登記或簽約等係屬偽造文書。

同開表示，敬請主管機關、往來廠商及任何可能交易之第三人，注意切勿接受遭取走之公司大章之用印文件；在重新變更公司大章前，若因須以該章用印對業主計價請款而無法辦理，以致影響公司資金調度情事時，本公司將一併依法訴追所造成之相關損失賠償。

同開指出，目前大章因遭搶奪，去處不明，因此先暫停用，為避免往來廠商及股東、主管機關之重大權益受損，特別緊急通；同開也發出四點書面聲明強調，公司印鑑大章遭以非法手段搶奪，已使上市公司的公司治理蕩然無存。