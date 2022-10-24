三大科學園區營業額拚衝破4兆元有變數？國科會回應了
全球景氣下行風險持續升高，半導體產業也面臨庫存去化壓力，國科會原先預估三大科學園區今年營業額可望突破四兆，能否如期達標？對此，國科會產學及園區業務處處長許增如今（24）日表示，景氣確實逐漸趨緩，但今年底還是有把握可以突破四兆元，不過明年則要審慎評估。
許增如指出，今年上半年已經達成二兆元，不可諱言今年訂單主要多來自半導體先進製程、高效運算，以及車用晶片，過去20、30年只有金融海嘯時景氣急凍，發生下半年營業額不如上半年的情形。依目前景氣情勢，國科會預估，電子產業會有波動，但剩下的時間那麼短，應不至於有太大影響，過往上半年和下半年的營業額占比，約為四六比。
許增如表示，依全球經濟發展觀察，包括高速運算、資料中心下的新興需求，仍不脫半導體相關領域。因此，台灣強項產業的需求目前並沒有看淡的跡象，可望延續由於新冠肺癌疫情及美中貿易戰所帶動的相關電子資通訊產品需求增加的產業趨勢。
許增如指出，科學園區六大產業包含積體電路、光電、電腦及周邊、通訊、精密機械及生物技術產業，三大科學園區現有面積4,471公頃，土地出租率達91,4%，2021年產值達3.7兆元。
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