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Counterpoint：台積電7、6納米產能將下跌10%~20%

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台積電。（美聯社）
台積電。（美聯社）

集微網消息，據市場調研機構Counterpoint預估，明年上半年台積電7納米及6納米產能利用率將下跌10%~20%至80%~90%。在2022年第三季度之前，台積電的7/6納米節點是其最大的收入組成部分。

台積電在近日的法說會中指出，因為智能手機和PC等終端市場疲軟，以及客戶的產品進度延遲，從第四季度開始，台積電7納米及6納米產能利用率將不再處於過去三年的高點，預期這種情況將延續到明年上半年，因為半導體供應鏈庫存需要幾個季度才能重新平衡達到較健康的水準。

此前，台積電已經相應調整了對7納米及6納米的資本支出，包括因市場需求不確定而撤銷22號廠房的新7/6納米生產線，調整高雄7納米晶圓廠興建時程。台積電認為7納米及6納米的需求較傾向周期性因素，而非結構性現象，預計將在明年下半年回升。

Counterpoint判斷，5G智能手機的AP及SoC庫存調整可能延續到明年，這是影響台積電7納米及6納米產能利用率下跌的主要原因，而台積電說法也再度確認此市場變化。由於智能終端市場銷售疲弱，在5G智能手機AP及SoC訂單需求尚未回溫前，台積電未來2～3個季度的7納米及6納米產能利用率恐下跌到80～90％，直到包括WiFi及射頻晶片、SSD控制IC等新訂單開始上量投片，利用率就會明顯回升。

台積電 庫存 半導體

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