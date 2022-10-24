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智原推出 支援多家晶圓廠FinFET製程晶片設計服務

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技（3035）今（24）日宣布，推出支援多家晶圓廠FinFET製程的晶片實體設計服務(design implementation service)，由客戶指定製程（8奈米、7奈米、5奈米及更先進製程）及生產的晶圓廠。

智原表示，這個設計服務項目運用了智原ASIC設計經驗與資源，主要客戶為無晶圓廠的IC設計公司、系統廠、ASIC服務公司、或晶圓廠，客戶可依據自己的研發資源配置，將特定設計階段委由智原協助完成，以加快產品上市時程。

智原指出，自1993年成立以來，已廣泛地在各個應用領域累積豐富的設計與量產經驗，熟悉IC晶片設計流程的每個環節與量產的各項預備工作。這項新推出的設計服務項目包含專屬的研發團隊與專案管理人，可協助客戶完成系統整合、系統驗證、電路驗證、電路合成、DFT測試用電路的導入、或實體佈局設計實現及驗證等階段。

智原強調，為保障客戶資訊安全，智原工程師透過專用的機房遠端連線到客戶端，設計資料庫完全由客戶掌控，全程監控錄影管理。此外，設計團隊透過智原內部流程系統管理設計專案，確保工作進度及品質，逹到首次流片便順利量產。

智原科技營運長林世欽表示，智原每年交付50個ASIC設計案，其中20%屬於大型SoC設計，無論服務品質與資訊安全都深獲客戶的信任。這次新推出的設計服務便是充分善用我們30年來豐富的設計經驗；相信智原的SoC專業技術與穩定的人才資源都將有效地滿足市場上日益增加的前段與後段設計服務需求。

IC設計 智原 晶圓廠

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