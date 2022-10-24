重金留才！仁寶每胎補助6.6萬元、和光結婚禮金10萬元

根據1111人力銀行調查，上班族心目中的幸福企業該具備條件中，每年調薪占70.0%、豐厚年終獎金57.5%、薪水優於同業51.3%、主管好溝通41.0%、同事好相處40.1%，以及享有分紅/配股35.7%。1111人力銀行總經理張篆楷表示，留才不僅要從薪資、分紅、獎金著手，將福利延伸至員工子女、家庭，讓員工無後顧之憂全力打拚，打造幸福企業同時，也是為企業奠定永續經營的不二法門。

國發會2022年8月發布，今年總生育率降至0.89人創歷史新低，預估出生數約為13萬至14萬人，較去年減少1至2萬人。薪資、房貸、生活的種種壓力，讓台灣少子化現象持續惡化，已成為嚴重的國安問題。張篆楷表示，企業招募優秀人才不僅薪資要具競爭力，連員工未來的生兒育女也要一併考量。

張篆楷進一步指出，諸多企業都有員工子女的相關福利，其中科技業就有許多，例如仁寶近年積極發展多元化事業，2021年創下年度營收連續兩年突破新台幣一兆元的里程碑。為鼓勵增產報國，獎勵生育補助每胎補助高達66,000元，目前已經累積補助3,010位新生兒。

張篆楷說，同樣為科技業，為全球電源管理與散熱解決方案的領導廠商台達，今年台灣地區預計徵才2000人，研發類的碩士新鮮人起薪最高可達7萬，博士為9萬，整體薪資含獎金分紅，年薪超過百萬。2022年增訂「育兒津貼補助辦法」，包括生育祝賀金、3歲助學金及0~6歲育兒津貼，每名子女最高可請領38萬元。

除本土企業外，由日本樂天集團於海外成立的第一家子公司-台灣樂天市場股份有限公司，貼心考量到員工每個階段的人生規劃，結婚禮金、生育津貼各有2萬。另外，為台灣證交所公布台灣高薪指數100企業之一的宏正自動科技，鼓勵員工生育，提供一胎12萬元，分12個月依序發放的生育補助金。

張篆楷也舉例指出，以創造舒適衛浴自動化產品為職志的「和光工業」，產品行銷分布全世界90個國家。董事長許吉欽打從創立和光以來，將員工視為家人的一份子，公司福利從員工延伸至家庭，結婚禮金依公司年資計算，年資10年則為10萬禮金；生育補助每胎禮金36,000元，父母皆為員工則為72,000元，升格爺爺、奶奶、外公、外婆每胎禮金再給12,000元。

張篆楷表示，上述五大幸福企業生育補助「超大器」，有的甚至連升格為爺爺奶奶也有禮金，讓你生兒育女少負擔，幸福贏在起跑點。