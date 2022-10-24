施振榮：領導人要「3C而後行，5C而齊動」

宏碁（2353）集團創辦人施振榮日前接受公視TaiwanPlus頻道專訪時，他特別提出呼籲，身為領導人要採取行動前，一定要先「3C而後行」，溝通為先；而要有效落實願景與使命，則要採取「5C而齊動」，全員一起朝向目標全力以赴。

施振榮表示，領導人最重要的使命，就是要將願景、使命與價值觀等對內外做充分的溝通，所以在採取行動前，做法就是要「3C而後行」，所謂的「3C」就是「溝通、溝通、再溝通」（Communication、Communication、Communication）。

他並指出，領導人為了進一步有效落實願景、使命與價值觀，另一個重要的做法就是「5C而齊動」，所謂的「5C」就是「溝通、溝通、再溝通、共識、承諾」（Communication、Communication、Communication、Consensus、Commitment），透過不斷地內外溝通，達成共識後，取得大家的承諾，一齊朝目標全力以赴。

施振榮以宏碁為例表示，當初宏碁發展的過程就十分重視對內外的溝通，一般企業內部都成立「公關」部門，不過宏碁特別命名為「企業溝通」（Corporate Communication）部門，顯示對溝通的重視。

不僅如此，施振榮一路走來為了進行內外的溝通，還創造許多溝通的詞彙及簡單易懂且鮮明的口號（Slogan），讓人印象深刻，為的也是希望有助推動企業的長期發展及變革轉型，以有助企業面對種種的新挑戰。

在專訪中，施振榮也分享他帶領宏碁的王道經營哲學，他強調說，身為領導人就是要為社會創造價值，同時要確保所有的利益相關者利益相對平衡，甚至包括不會自己發聲的環境與社會環境，如此才能永續發展。

尤其重要的是，所創造的價值也有六面向，施振榮指出，包括「有形、直接、現在」的顯性價值與「無形、間接、未來」的隱性價值。身為領導人，尤其要重視那些看不見的隱性價值，諸如培育人才、研究發展、品牌行銷等等的投入。此外，對於ESG的重視與環境保護、善盡企業社責任，也都是在企業成立的Day1就深植在每個人心中並用心投入。

公視TaiwanPlus近一個小時的英文專訪內容十分精彩，施振榮分享台灣在國際競爭中如何勝出的策略，透過持續創新創造價值，讓台灣在激烈的國際競爭中勝出。