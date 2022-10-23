中華電信投資劇《孟婆客棧》 獲金鐘獎戲劇類節目創新獎

中華電信參與投資的台劇《孟婆客棧》榮獲第57屆金鐘獎「戲劇類節目創新獎」！中華電信表示，為加碼慶賀《孟婆客棧》榮獲大獎，Hami Video自10/24開放《孟婆客棧》一個月免費收視，並提供特定方案訂閱再贈單點電影抵用券。

第57屆電視金鐘獎於昨(22)日舉行戲劇類頒獎，台劇《孟婆客棧》榮獲戲劇類節目創新大獎，評審認為《孟婆客棧》融合現代情境喜劇，大膽翻轉傳統歌仔戲曲的樣貌，跳脫傳統戲碼，選擇更具現代感的題材，也開拓更多的市場可能性。

《孟婆客棧》由民視、公視及中華電信共同投資，該劇於2021年10月在中華電信MOD與Hami Video獨家首播，播出期間創下收視點閱冠軍連霸的佳績，快速帶動了平台的訂閱數，於宣布入圍電視金鐘獎後，點閱再度回溫，吸引忠實劇迷再次重溫這部經典好戲。

中華電信表示，為加碼慶賀《孟婆客棧》榮獲大獎，Hami Video自10/24開放《孟婆客棧》一個月免費收視，並提供特定方案訂閱再贈單點電影抵用券。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信第一部投資的台劇《孟婆客棧》在金鐘獎主辦單位宣布入圍四獎項，就已獲得高度肯定，在多部知名戲劇角逐下，一舉獲得「戲劇類節目創新獎」大獎，是對該劇最大的肯定！

謝繼茂表示，中華電信身為投資方之一，對本次獲獎深感與有榮焉，並對製作單位及該劇組在台劇的付出致上謝意。中華電信也將持續支持本土優質影劇，期讓國內更多優質影劇可以走向國際舞台，讓世界看見台灣影劇文化的軟實力。

中華電信表示，本屆金鐘台劇大爆發，MOD全享包與Hami Video影劇館推出「2022金鐘」專題展，金獎戲劇、節目同步上架中，包含榮獲最佳戲劇等4項大獎《斯卡羅》以及《茶金》、《俗女養成記2》、《四樓的天堂》、《逆局》等，還有榮獲最佳節目主持人的《阮三个 第三季》都能想看就看，現在訂閱MOD影劇全享包每月199元起，Hami Video影劇館月租149元，90天方案(加贈30天及3張單片抵用券) 597元，180天方案(加贈75天及6張單片抵用券) 1194元。