快訊

明池山莊1員工吐血、意識模糊 今午前撤離96人、留守5人

中共二十大修黨章 寫入「堅決反對和遏制台獨」

金馬獎動作特技指導朱科豐病逝！大腸癌早期無症狀 最可預防的癌症靠2種篩檢方法

美科技業啟動人力優化潮 英特爾、微軟、Meta都跟進

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
美國科技業正陸續啟動人力優化措施，不少企業展開汰弱留強措施。路透
美國科技業正陸續啟動人力優化措施，不少企業展開汰弱留強措施。路透

美國科技業正陸續啟動人力優化措施，不少企業展開汰弱留強措施，包含英特爾微軟以及Meta、甲骨文特斯拉亞馬遜、Salesforce等先後陸續傳出，另外總部位於英國的ARM因輝達收購失敗後今年3月也已暗示精簡人力約12-15%。

應對2023年經濟前景變化，不少美國科技大廠都已超前部署展開行動。

在彭博報導，英特爾最快本月對外宣布精簡人力細節後，engadget也報導，微軟在全球也啟動人力優化Windows，Office和Teams團隊人力調整並關閉Azure部分職缺，估計解僱全球不到1%人力、約千人規模。另外，Google也傳出放緩人力招募。

另外itworldcanada.com報導，先前Meta、甲骨文、特斯拉、亞馬遜等都已先後傳出人力優化措施，甲骨文除了8月加州裁員200人，甲骨文還可能會在歐洲、印度和加拿大進一步裁員。

甲骨文 微軟 亞馬遜 特斯拉 英特爾 裁員

延伸閱讀

為接口標準再提速 英特爾將推出下一代Thunderbolt

英特爾展現技術實力 將推次世代Thunderbolt技術

可以不充電跑近3,000公里？Youtuber將特斯拉改成這樣

英特爾存根本劣勢 裁員及拆分部門無法重整旗鼓

相關新聞

美科技業啟動人力優化潮 英特爾、微軟、Meta都跟進

美國科技業正陸續啟動人力優化措施，不少企業展開汰弱留強措施，包含英特爾、微軟以及Meta、甲骨文、特斯拉、亞馬遜、Sal...

台達連續12年入選道瓊永續指數「世界指數」

台達（2308）致力將企業營運與永續目標相結合，在全球企業競爭力深具指標性的 2022 年道瓊永續指數（DJSI）評比中...

鴻海鄭州廠嚴控防疫 受矚目

外媒報導，鴻海集團旗下鄭州廠區正實施嚴格控制政策，由於此時正值蘋果iPhone 14系列生產旺季，此事格外引起業界矚目，...

企業生日快樂／系微彎道超車 躍BIOS三強

系微（Insyde）邁入25周年，公司早年抓住英特爾（Intel）轉換新世代UEFI（統一可延伸韌體介面）BIOS技術的...

企業生日快樂／系微拓展加值服務 添動能

PC產業進入後疫情時代，相關廠商下半年皆面臨衰退局面，但以筆電BIOS為主要應用的系微，下半年卻逆勢維持業績高檔，系微總...

企業生日快樂／系微員工持股信託 留住人才

近年來國內軟體人才缺口擴大，軟體廠徵才留才成為永續經營一大考驗，身為全球前三大BIOS廠的系微，為留住優秀人才，今年決定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。