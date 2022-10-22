美科技業啟動人力優化潮 英特爾、微軟、Meta都跟進
美國科技業正陸續啟動人力優化措施，不少企業展開汰弱留強措施，包含英特爾、微軟以及Meta、甲骨文、特斯拉、亞馬遜、Salesforce等先後陸續傳出，另外總部位於英國的ARM因輝達收購失敗後今年3月也已暗示精簡人力約12-15%。
應對2023年經濟前景變化，不少美國科技大廠都已超前部署展開行動。
在彭博報導，英特爾最快本月對外宣布精簡人力細節後，engadget也報導，微軟在全球也啟動人力優化Windows，Office和Teams團隊人力調整並關閉Azure部分職缺，估計解僱全球不到1%人力、約千人規模。另外，Google也傳出放緩人力招募。
另外itworldcanada.com報導，先前Meta、甲骨文、特斯拉、亞馬遜等都已先後傳出人力優化措施，甲骨文除了8月加州裁員200人，甲骨文還可能會在歐洲、印度和加拿大進一步裁員。
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