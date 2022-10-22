台達連續12年入選道瓊永續指數「世界指數」

台達（2308）致力將企業營運與永續目標相結合，在全球企業競爭力深具指標性的 2022 年道瓊永續指數（DJSI）評比中，連續12年入選道瓊永續指數「世界指數」（DJSI World），及連續十年入選「新興市場指數」（DJSI-Emerging Markets）。

此次台達整體成績獲全球電子設備產業最高分，整體分數大幅提升，環境面、治理面與社會面亦獲產業最高分；分項評比中，「創新管理」、「環境報告」、「社會報告」與「人力資本發展」等四項獲得滿分，連同「供應鏈管理」、「產品責任」、「氣候策略」、「人才吸引與留任」、「人權管理」與「隱私權保護」，共十項獲得全球電子設備產業最高分，反映台達不僅堅持投入創新研發，提高資源使用效率並提升產品永續發展，重視供應鏈管理，亦不遺餘力培育人才及重視資安與隱私權保護，兼顧環境、社會以及經濟面的發展。

台達永續長周志宏表示，台達長期關注氣候變遷議題，並持續接軌國際永續倡議，致力節能減碳，2021 年超前達成自主設定的科學減碳目標（SBT），全球據點使用再生電力比率亦達 55%，依此經驗，進一步加入全球再生電力倡議 RE100，承諾 2030 年達成全球據點 100% 使用再生電力的目標及碳中和。

在全員努力下，台達各區域團隊運用太陽能自發自用、再生電力直購、綠色電力產品與非搭售型再生電力憑證等做法，積極邁向 RE100。台達也訂定呼應 1.5°C 減碳路徑的淨零目標，同時導入內部碳定價（ICP）機制作為管理工具，以預先繳納每公噸 300 美金的內部碳費支持廠區的能資源管理、RE100 專案和再生電力的取得，亦鼓勵事業單位投資更先進的低碳創新，發掘更多商機。

因應營運據點的再生電力使用需求，台達在台灣更領先業界，與風力、太陽能及水力發電業者簽訂長期購電協議（PPA），並於本月全面達成再生電力轉供，使台灣營運據點再生電力購買比率約 80%，其中，與大亞集團旗下子公司博曜電力股份有限公司簽定綠電轉供契約，近日開始以 25MW 的太陽能發電設施為台達轉供再生電力，預估年發電量達3,600萬度，協助台達推動於 2030 年達成 RE100 目標。

台達創新能量不僅助力開發低碳商機，也貢獻節能減碳，2010 年至 2021 年，台達

全球廠區累計實施 2,517 項節能方案，共節電 3.14 億度電，約當減少 24.5 萬噸碳排，出貨的產品累計為客戶節省 359 億度電，相當於為全球減碳約 1,901 萬噸；而自2015年起，台達出貨的伺服器電源、太陽能變流器、電動車直流充電器等11項產品的節能數據陸續通過ISAE 3000確信，具體呈現協助客戶減碳的績效。