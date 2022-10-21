日月光執行長吳田玉：區域政治是新挑戰 也是新學習

日月光半導體執行長吳田玉今日應中山大學半導體及重點科技研究學院舉辦的專題演講時指出，區域政治會是新的挑戰也會是新學習，因應下一波的競爭與商機，他強調應利用台灣的強項，帶動台灣各廠商跨領域合作。

吳田玉以「半導體產業回顧與未來展望為題，與中山半導體學院的師生們進行數十年的寶貴產業經驗分享，現場逾百名師生參與，座無虛席。

吳田玉從電晶體的發明說起，帶領全場師生進入半導體歷史之旅，並以過去50年的數據闡述半導體每10年產量成長10倍，未來發展潛力無窮。

他提到，半導體有二個基本驅動力，就是規模與創新，經濟規模大，就可以有更高的產量及較低的成本；技術創新就可創造更高的價值，二者相輔相成。針對封裝功能的介紹、從簡單的打線，導線架封裝一路演變到現在的系統級封裝、異質整合及今年業界陸續開發的小晶片（chiplet）。

吳田玉說，半導體技術不斷創新，晶片越來越小，封裝技術複雜度與價值也不斷升級，以滿足客戶各種需求。同時智慧工廠的建置使晶片可靠度越來越高，未來半導體的應用將可拓展到更多層面，包括人工智慧、萬物聯網、醫療保健，自動駕駛及航太防禦等。

談到目前台灣半導體的態勢，吳田玉說，台灣的基礎穩健，定位清楚，產業群聚效益高，在半導體製造及設計領域具有代表性及制高點，半導體從第一個IC的發明至今，65個精彩年頭，對人類經濟文明發展、生活方式、以及社會演化有著極巨大的影響。

他說，過去40年，台灣在半導體產業的貢獻及影響力逐漸提升，台灣的群聚效應及經濟規模為世人所稱道。未來科技發展勢必多元化及深入世界更多的領域，下一世代的商機及挑戰，會遠超過我們今天的視野，台灣未來的成功，存乎於今日的人才培育及思維格局。

吳田玉也感謝政府正視半導體人才短缺問題，台灣的半導體學院陸續成立，加速培育半導體人才。也希望透過今天的交流，使學生們對自己未來在半導體職涯發展的方向有更清楚的定位。

至於面對美中兩大強權的貿易衝突升高，加上各國相繼將半導體產業列為國家重要發展產業，吳田玉說， 2021年台灣半導體總產值更是全球第二。面對未來，區域政治會是新的挑戰也會是新學習，因應下一波的競爭與商機，應利用台灣的強項，帶動台灣各廠商跨領域合作。