2022晶夥相傳齊栗發展半導體產業趨勢交流會 開放報名
自2020年開始全球受到新冠疫情肆虐，受到疫情影響，改變民眾生活型態帶來的遠距科技商機，以及物聯網、AI人工智慧、5G通訊、雲端運算及電動車等新興科技興起，使得各類晶片需求量大增，也帶動台灣半導體產業的繁榮興盛。為推動苗栗縣半導體產業聚落發展升級、促進產業技術交流，持續創造產業高價值，苗栗縣政府將在11月8日（星期二）上午9時，於聯合大學八甲校區國際會議中心舉辦「2022晶夥相傳齊栗發展，半導體產業趨勢交流會」。
主辦單位表示，本次交流會將邀請知名IC設計大廠，包括群聯電子（8299）執行長潘健成、KPMG安侯碳資源服務黃力家總經理，以及工研院材料及化工研究所所長李宗銘所長，從半導體產業經營思維、最新半導體材料技術，再到企業ESG永續發展等議題進行分享。會中更將邀集力積電、信邦電子（3023）、台灣科學工業園區科學工業同業公會等苗栗在地半導體廠商及產業協會等一同共襄盛舉，希望藉此建立產 、官、學合作的橋樑，引領苗栗半導體產業持續發展新動力。
「2022晶夥相傳齊栗發展 半導體產業趨勢交流會」，活動地點在聯合大學八甲校區國際會議中心，時間是11月8日（星期二）09:00-11:40，活動採網路報名免費入場，歡迎報名參加。
報名網址：https://forms.gle/eGzapPoYEkKjGjbp7
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