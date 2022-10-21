快訊

金鐘紅毯／星光不到5分鐘就凸槌！薛紀綱、焦凡凡卡詞還吃螺絲

限空令再擴大！收盤跌幅逾3.5% 次日限制平盤下放空

籃球／打臉轉戰台灣說法 林書豪微博：仍是廣州龍獅球員

2022晶夥相傳齊栗發展半導體產業趨勢交流會 開放報名

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
2022晶夥相傳齊栗發展半導體產業趨勢交流會將於11月8日在苗栗 聯合大學舉行。圖/主辦單位提供
2022晶夥相傳齊栗發展半導體產業趨勢交流會將於11月8日在苗栗 聯合大學舉行。圖/主辦單位提供

自2020年開始全球受到新冠疫情肆虐，受到疫情影響，改變民眾生活型態帶來的遠距科技商機，以及物聯網、AI人工智慧、5G通訊、雲端運算及電動車等新興科技興起，使得各類晶片需求量大增，也帶動台灣半導體產業的繁榮興盛。為推動苗栗縣半導體產業聚落發展升級、促進產業技術交流，持續創造產業高價值，苗栗縣政府將在11月8日（星期二）上午9時，於聯合大學八甲校區國際會議中心舉辦「2022晶夥相傳齊栗發展，半導體產業趨勢交流會」。

主辦單位表示，本次交流會將邀請知名IC設計大廠，包括群聯電子（8299）執行長潘健成、KPMG安侯碳資源服務黃力家總經理，以及工研院材料及化工研究所所長李宗銘所長，從半導體產業經營思維、最新半導體材料技術，再到企業ESG永續發展等議題進行分享。會中更將邀集力積電、信邦電子（3023）、台灣科學工業園區科學工業同業公會等苗栗在地半導體廠商及產業協會等一同共襄盛舉，希望藉此建立產 、官、學合作的橋樑，引領苗栗半導體產業持續發展新動力。

「2022晶夥相傳齊栗發展 半導體產業趨勢交流會」，活動地點在聯合大學八甲校區國際會議中心，時間是11月8日（星期二）09:00-11:40，活動採網路報名免費入場，歡迎報名參加。

報名網址：https://forms.gle/eGzapPoYEkKjGjbp7

半導體產業趨勢交流會採網路報名免費入場。圖/主辦單位提供
半導體產業趨勢交流會採網路報名免費入場。圖/主辦單位提供

半導體 疫情 IC設計

延伸閱讀

鍾東錦不解英雄變黑道 朱立倫：排黑條款是天條

苗栗苑裡鎮長2號候選人劉育育感謝夥伴 競選總部周六開幕

影／縣長選舉號次抽籤 苗栗5候選人口號各展創意

苗栗檢方查賄選一日兩起 2人遭聲押

相關新聞

南華早報：鴻海鄭州廠實施嚴格防疫限制 維持正常生產

南華早報報導，台灣鴻海集團已在鄭州的iPhone組裝廠實施嚴格的新冠防疫管控政策，例如關閉餐廳內用等，以希望在鄭州爆發新...

日月光執行長吳田玉：區域政治是新挑戰 也是新學習

日月光半導體執行長吳田玉今日應中山大學半導體及重點科技研究學院舉辦的專題演講時指出，區域政治會是新的挑戰也會是新學習，因...

「旺季不旺」情勢確立 半導體產業景氣出現反轉訊號

旺季不旺！台灣綜合研究院今（21）日發布9月電力景氣燈號，整體產業電力景氣燈號由持平的綠燈轉向低迷的黃藍燈。半導體業用電...

宏碁資訊助友達數據智慧創新 獲IDC未來企業大獎

面板大廠友達（2409）所推動的「智慧製造，數據暨服務中台」專案，於昨（20）日獲全球知名市場研究、顧問諮詢公司IDC頒...

人工智慧翻譯發功 英語、閩南語暢聊不卡關

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你瞭解Meta最近推出以人工智慧驅動的口語翻譯系統。19日釋出的翻譯系統展示影音中，Meta創辦人兼執行長祖克柏用英語和說台語的人工智慧研究員陳鵬仁對話，經由中介翻譯，無縫溝通。但在系統開發之初，不論收集文本、解譯資料，和訓練翻譯模型時均困難重重。

地緣風險增 環球晶：啟動多地投資

我國矽晶圓廠環球晶併購德國同業世創（Siltronic）失利，環球晶董事長徐秀蘭昨透露，「關鍵原因就是德國將半導體產業升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。