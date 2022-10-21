2022晶夥相傳齊栗發展半導體產業趨勢交流會 開放報名

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你瞭解Meta最近推出以人工智慧驅動的口語翻譯系統。19日釋出的翻譯系統展示影音中，Meta創辦人兼執行長祖克柏用英語和說台語的人工智慧研究員陳鵬仁對話，經由中介翻譯，無縫溝通。但在系統開發之初，不論收集文本、解譯資料，和訓練翻譯模型時均困難重重。

2022-10-21 05:50