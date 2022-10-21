今年筆電市場出貨估衰退逾2成 2024年有望復甦

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫觀察，2022年NB巿場在後疫情需求已相對飽和下，又遭遇全球通膨、烏俄戰爭及成熟國家激進升息等黑天鵝事件，加上供應鏈仍不穩定，使出貨從第2季開始急轉直下，全年出貨將衰退超過2成。2023年需求面仍將充斥總經不利因素，NB出貨仍將小幅衰退；2024年預期景氣復甦、處理器平台競爭加劇有利NB性價比提升，巿場可望恢復小幅成長。2025~2026年間巿場因Windows 10停止支援及OLED普及，可刺激NB換機而持續處增長軌道，2027年則略為減速。

蕭聖倫指出NB面板顯示技術方面，2022~2024年蘋果(Apple)大量採用的氧化物(Oxide)半導體面板佔比，將隨蘋果出貨增長及其他品牌高階機採用而維持在1成以上，然蘋果最快2024年下半將在高階機種改採改良式有機發光二極體(OLED)面板，此將帶動NB業者大量轉向OLED面板，使OLED面板2027年佔比可達17%。傳統的非晶矽(amorphous Silicon；a-Si)面板未來被取代的速度將加快，2027年佔比預期降至66%。

Arm處理器2023年表現將優於整體巿場，因WoA (Windows on Arm)、Chromebook及MacBook等三大領域出貨皆可成長。2024~2025年Arm NB出貨成長速度將加快，在Arm處理器業者逐步解決效能問題後，Windows及Chromebook品牌業者皆將擴大採用。

主要品牌2023年出貨表現方面，預期前五大業者僅蘋果能小幅增長，而前三大品牌出貨恐皆減少個位數百分比。