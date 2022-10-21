快訊

女王與她的相機：用鏡頭捕捉的英國皇家人生

竹聯幫蘭堂大老告別式 英系黃承國列治喪名譽副主委

獨／教育部點頭了 聘陳文章任台大校長 明年元月上任

今年筆電市場出貨估衰退逾2成 2024年有望復甦

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫觀察，2022年NB巿場在後疫情需求已相對飽和下，又遭遇全球通膨、烏俄戰爭及成熟國家激進升息等黑天鵝事件，加上供應鏈仍不穩定，使出貨從第2季開始急轉直下，全年出貨將衰退超過2成。2023年需求面仍將充斥總經不利因素，NB出貨仍將小幅衰退；2024年預期景氣復甦、處理器平台競爭加劇有利NB性價比提升，巿場可望恢復小幅成長。2025~2026年間巿場因Windows 10停止支援及OLED普及，可刺激NB換機而持續處增長軌道，2027年則略為減速。

蕭聖倫指出NB面板顯示技術方面，2022~2024年蘋果(Apple)大量採用的氧化物(Oxide)半導體面板佔比，將隨蘋果出貨增長及其他品牌高階機採用而維持在1成以上，然蘋果最快2024年下半將在高階機種改採改良式有機發光二極體(OLED)面板，此將帶動NB業者大量轉向OLED面板，使OLED面板2027年佔比可達17%。傳統的非晶矽(amorphous Silicon；a-Si)面板未來被取代的速度將加快，2027年佔比預期降至66%。

Arm處理器2023年表現將優於整體巿場，因WoA (Windows on Arm)、Chromebook及MacBook等三大領域出貨皆可成長。2024~2025年Arm NB出貨成長速度將加快，在Arm處理器業者逐步解決效能問題後，Windows及Chromebook品牌業者皆將擴大採用。

主要品牌2023年出貨表現方面，預期前五大業者僅蘋果能小幅增長，而前三大品牌出貨恐皆減少個位數百分比。

NB 面板 蘋果

延伸閱讀

LG秀全球最大97吋OLED電視 能貼合牆面、價格曝光

YOUTUBER恩熙俊也愛！美國傑克丹尼威士忌蘋果口味來了

買iPad 10就買不起Apple Pencil？他批蘋果「新做法」劃分客群等級

消費者預算縮減 今年全球OLED電視出貨量首度面臨衰退至667萬台

相關新聞

南華早報：鴻海鄭州廠實施嚴格防疫限制 維持正常生產

南華早報報導，台灣鴻海集團已在鄭州的iPhone組裝廠實施嚴格的新冠防疫管控政策，例如關閉餐廳內用等，以希望在鄭州爆發新...

宏碁資訊助友達數據智慧創新 獲IDC未來企業大獎

面板大廠友達（2409）所推動的「智慧製造，數據暨服務中台」專案，於昨（20）日獲全球知名市場研究、顧問諮詢公司IDC頒...

人工智慧翻譯發功 英語、閩南語暢聊不卡關

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你瞭解Meta最近推出以人工智慧驅動的口語翻譯系統。19日釋出的翻譯系統展示影音中，Meta創辦人兼執行長祖克柏用英語和說台語的人工智慧研究員陳鵬仁對話，經由中介翻譯，無縫溝通。但在系統開發之初，不論收集文本、解譯資料，和訓練翻譯模型時均困難重重。

地緣風險增 環球晶：啟動多地投資

我國矽晶圓廠環球晶併購德國同業世創（Siltronic）失利，環球晶董事長徐秀蘭昨透露，「關鍵原因就是德國將半導體產業升...

大面板轉運 報價翻揚

市調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布最新面板報價，電視面板價格終止連續15個月跌勢，轉為上揚，反映大...

三星擬下單世界、力積電

韓國經濟日報報導，三星考慮將旗下更多晶片委外代工，除了既有的晶圓代工夥伴聯電之外，也會新增世界先進和力積電兩家台廠協助代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。