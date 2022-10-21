南華早報：鴻海鄭州廠實施嚴格防疫限制 維持正常生產

南華早報報導，台灣鴻海集團已在鄭州的iPhone組裝廠實施嚴格的新冠防疫管控政策，例如關閉餐廳內用等，以希望在鄭州爆發新一波疫情導致部分地區關閉之際，維持正常生產。鴻海公司發言系統也向路透表示，鄭州仍維持正常生產，影響不大。

南華早報指出，鴻海的鄭州科技園區是全球最大的iPhone工廠，擁有約30萬名員工，目前正加快生產蘋果最新的iPhone 14手機。該廠的官方微信帳號公告顯示，已從19日下午3時起禁止餐飲場所堂食，要求員工返宿用餐。

鴻海集團將免費提供員工三餐，而並且提供交通補貼給一些部門的員工，例如直接負責蘋果iPhone組裝業務的iDPBG數位產品事業群等，讓員工返回宿舍，這些員工若能在新的限制措施下依然準時到班，每天還能額外領到人民幣50元的獎金。

鴻海的鄭州園區從本周起，也只允許特定的通勤路線，許多入口都已關閉，並已經敦促住在園區外的員工搬到園區內的宿舍。鴻海發言人則說，鄭州園區的生產維持正常，新冠疫情局勢未造成重大影響。

除了餐宿安排，鴻海鄭州廠區也已要求員工除了待在宿舍，否則都須隨時配戴N95口罩，並且每天進行核酸篩檢。

這些額外措施也反映中國大陸仍苦於在維持經濟發展、以及新冠清零防疫政策之間取得平衡。鄭州20日通報新增七名新冠確診病例，並且封閉部分地區，也下令非必要事業暫停營業，除了政府白名單上的企業。